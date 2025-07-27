3 bin ton asfalt döküldü

Başkent Lefkoşa’da asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), altyapısı güçlü bir başkent hedefiyle 40 milyon TL’lik yatırımla başlattığı asfaltlama ça-lışmalarında önemli mesafe kat etti.

2025 Yılı 1. Etap Asfalt Kaplama Projesi kapsamında toplam 11 bin ton asfalt dökümü hedefle-nirken, 25 Haziran’da başlayan ihale sürecinde bugüne kadar 3 farklı bölgede, 16 farklı sokakta toplam 3 bin ton asfalt serimi tamamlandı. Taşkınköy bölgesindeki sokakların asfaltlanması ta-mamlanırken, çalışmalar Göçmenköy’e kaydı. Tamamlanan bölgeler arasında Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar (Alçıcılar Yolu, Dere Yolu, Bostan Yolu sokakları), Taşkınköy (Naci Talat, Zey-tin, Hüzün Ana, Sardunya, Serin, Selvi, Ali Vasıf, Nergiz sokakları) ve Göçmenköy (Nidai Ca-bacaba, Dr. Küfi Asaf, Osman Vehbi, Sancaktar Orhan Bey, Mustafa Hasan Çoronik sokakları) bulunuyor. Asfaltlama çalışmaları yeni bir ihale teklif süreciyle Haspolat bölgesinde devam ede-cek.

Çalışmalar, 25 Haziran’da Küçük Kaymaklı Dumlupınar’daki Alçıcılar Yolu Sokak’tan başla-tılmıştı. Belediye yetkilileri, hava sıcaklıklarının artmasıyla gündüz ve gece mesaisinin hız ka-zandığını ve Lefkoşa yollarının daha güvenli hale getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

