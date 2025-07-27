banner564

3 bin ton asfalt döküldü

LTB’nin 40 milyon TL’lik yatırımla başlattığı asfaltlama çalışmaları sürüyor

3 bin ton asfalt döküldü
banner616

Başkent Lefkoşa’da asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), altyapısı güçlü bir başkent hedefiyle 40 milyon TL’lik yatırımla başlattığı asfaltlama ça-lışmalarında önemli mesafe kat etti.

2025 Yılı 1. Etap Asfalt Kaplama Projesi kapsamında toplam 11 bin ton asfalt dökümü hedefle-nirken, 25 Haziran’da başlayan ihale sürecinde bugüne kadar 3 farklı bölgede, 16 farklı sokakta toplam 3 bin ton asfalt serimi tamamlandı. Taşkınköy bölgesindeki sokakların asfaltlanması ta-mamlanırken, çalışmalar Göçmenköy’e kaydı. Tamamlanan bölgeler arasında Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar (Alçıcılar Yolu, Dere Yolu, Bostan Yolu sokakları), Taşkınköy (Naci Talat, Zey-tin, Hüzün Ana, Sardunya, Serin, Selvi, Ali Vasıf, Nergiz sokakları) ve Göçmenköy (Nidai Ca-bacaba, Dr. Küfi Asaf, Osman Vehbi, Sancaktar Orhan Bey, Mustafa Hasan Çoronik sokakları) bulunuyor. Asfaltlama çalışmaları yeni bir ihale teklif süreciyle Haspolat bölgesinde devam ede-cek.
Çalışmalar, 25 Haziran’da Küçük Kaymaklı Dumlupınar’daki Alçıcılar Yolu Sokak’tan başla-tılmıştı. Belediye yetkilileri, hava sıcaklıklarının artmasıyla gündüz ve gece mesaisinin hız ka-zandığını ve Lefkoşa yollarının daha güvenli hale getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Lefkoşalı
Lefkoşalı - 5 saat Önce

Allah senden razı olsun başkanım,seni seviyoruz...

Doğru Söz
Doğru Söz - 4 saat Önce

Harmancı yerine Cemal Bulutoglu olsaydı paralar Cemal ve gakkariyalara giderdi. Halk üçün birini alırdı. Harmancı Lefkoşa halkı için bir lûtuf. Biz de seçimlerde gereğini yapıyoruz. Teşekkürler Harmancı. İyi ki varsın. Sağ ol var ol.

SIRADAKİ HABER
Ada Kıbrıs Sergisi düzenledi
Ada Kıbrıs Sergisi düzenledi
  1. KIBRIS

banner608

banner473