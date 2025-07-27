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Savaştan beter

Ocak ayından bu uyana trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi

Savaştan beter
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Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazaları artarak devam ediyor. Yılın başından bu yana meydana gelen kazalarda can kaybının 26’ye ulaşması durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Araç kullanmaktan korkar hale geldiğini söyleyen vatandaşlar, savaştan beter bir durumun yaşandığına dikkat çeki-yor ve yetkilileri daha sert önlemler almaya davet ediyor.
 Ülkemizde son ölümlü trafik kazası dün sabahın erken saatlerinde Girne - Tatlısu anayolunda meydana geldi. 
Kaza sonucunda 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Waill Mohammed Omar Ahmad hayatını kay-betti. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ahmad’in kız arkadaşı 30 yaşındaki Fartun Bashir Abdullahi ise ağır yaralandı.

Kız arkadaşı ağır yaralandı
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 04.00 sıralarında anayolun 13-14 ki-lometreler arasında meydana geldi. Ahmad, yönetimindeki KU 963 plakalı araçla Tatlısu istika-metine doğru seyrettiği sırada Sun Valley Sitesi önlerinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti.  Araç, yolun solundaki toprak bankete savrularak köprü başına, ardından da bir restorana ait rek-lam tabelasına çarpıp takla attı.
Sürücü Ahmad olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Abdul-lahi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde te-davi altına alındı. Tedavi altına alınan Fartun Bashir Abdullahi’nin belinde kırık oluştuğu, akci-ğerlerinde sönme olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturma-sının devam ettiği bildirildi. 

İkisi de öğrenci
Kazada yaşamını yitiren Ahmad’in Sudan uyruklu olduğu, Girne Amerikan Üniversitesinde eği-tim gördüğü öğrenildi.  Abdullahi’nin de Ahmad’la aynı üniversitede eğitim gördüğü bilgisine ulaşıldı. 
 

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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 6 saat Önce

Erhan Çarıklı denen dallama versin bu işlerin hesabını eğer hükümette soran varsa..Juju sus pus,Tatari denen masgara sus pus..Hesap soran yok,arayan yok soran yok...Egemen eşit devletmiş..hassiktirin bre ordan...

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 6 saat Önce

Dökülen KKTCnin Dökülen Yollarına Can Mı Dayanır ?

Doğru Söz
Doğru Söz - 5 saat Önce

Ülkeyi hayvan çifliği gibi gören Erdoğan için sorun yok. Yollardaki yoğunluk alışık olduğumyz bir durum degil. ŞEHİR PLÂNLAMA'da çagdaşlık yok, rant var. Buna bir da yasa ve kural siklemeyenlerin yoğunluluğunu ekle. Buna bir da kendinden başka kimseyi saymayanları ekle... Eeeeeee az bile. Beter ol KaKaTC li. Bin beter ol. Neye lâyıksan o ol.

Girneli
Girneli - 2 saat Önce

Ölenler ya da kazaya karışanların çoğunluğu artık ülkeye gelen yabancılar. Yabancı ehliyeti olana Kıbrıs ehliyeti verilmemeli. Önce eğitim ve sınav şart artık!!!

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