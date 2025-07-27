Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazaları artarak devam ediyor. Yılın başından bu yana meydana gelen kazalarda can kaybının 26’ye ulaşması durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Araç kullanmaktan korkar hale geldiğini söyleyen vatandaşlar, savaştan beter bir durumun yaşandığına dikkat çeki-yor ve yetkilileri daha sert önlemler almaya davet ediyor.

Ülkemizde son ölümlü trafik kazası dün sabahın erken saatlerinde Girne - Tatlısu anayolunda meydana geldi.

Kaza sonucunda 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Waill Mohammed Omar Ahmad hayatını kay-betti. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ahmad’in kız arkadaşı 30 yaşındaki Fartun Bashir Abdullahi ise ağır yaralandı.

Kız arkadaşı ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 04.00 sıralarında anayolun 13-14 ki-lometreler arasında meydana geldi. Ahmad, yönetimindeki KU 963 plakalı araçla Tatlısu istika-metine doğru seyrettiği sırada Sun Valley Sitesi önlerinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundaki toprak bankete savrularak köprü başına, ardından da bir restorana ait rek-lam tabelasına çarpıp takla attı.

Sürücü Ahmad olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Abdul-lahi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde te-davi altına alındı. Tedavi altına alınan Fartun Bashir Abdullahi’nin belinde kırık oluştuğu, akci-ğerlerinde sönme olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturma-sının devam ettiği bildirildi.

İkisi de öğrenci

Kazada yaşamını yitiren Ahmad’in Sudan uyruklu olduğu, Girne Amerikan Üniversitesinde eği-tim gördüğü öğrenildi. Abdullahi’nin de Ahmad’la aynı üniversitede eğitim gördüğü bilgisine ulaşıldı.

