Başbakan Ünal Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş hakkında yayımlanan "Dümbük" isimli kitapta yer alan hakaret ve iftira içerikli ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Söz konusu kitabın kamu-oyunun vicdanını derinden yaraladığını belirten Üstel, bu tür çarpıtılmış içeriklerin yalnızca Denktaş’a değil, Kıbrıs Türk halkının onuruna, tarihine ve özgürlük mücadelesine yöneltilmiş açık bir saldırı oldu-ğunu söyledi.
“Rauf Raif Denktaş, hayatını halkının haklı davasına adamış, zor zamanlarda halkına önderlik etmiş, uluslararası baskılara karşı dimdik durarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerini atan eşsiz bir liderdir” diyen Üstel, Denktaş’ın yanlış anlatılmasının, yalnızca tarihi çarpıtmakla kalmayıp gelecek nesillerin zihninde yanlış algıların oluşmasına da neden olacağını vurguladı.
Üstel, açıklamasının sonunda, “Tarihe mal olmuş büyük liderlere saldırmak, onların bıraktığı izleri si-lemez. Denktaş, sadece bir Cumhurbaşkanı değil; bir halkın direnişidir, varoluşudur, sesidir. Onun mi-rası her geçen gün daha da anlaşılmakta ve saygıyla anılmaktadır” ifadelerini kullandı ve Denktaş’ı rahmet, minnet ve özlemle andığını belirtti.
Üstel: Kamuoyunun vicdanı yaralandı
Başbakan Ünal Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş hakkında yayımlanan "Dümbük" isimli kitapta yer alan hakaret ve iftira içerikli ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Söz konusu kitabın kamu-oyunun vicdanını derinden yaraladığını belirten Üstel, bu tür çarpıtılmış içeriklerin yalnızca Denktaş’a değil, Kıbrıs Türk halkının onuruna, tarihine ve özgürlük mücadelesine yöneltilmiş açık bir saldırı oldu-ğunu söyledi.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 5 saat Önce
Saptirma. Denktaş asla özgürlük istemedi. Türkiyeye bağlılık istedi. NOKTA
Doğru Söz - 5 saat Önce
Denktaş Kıbrıslıları asla sevmedi. Evlâdı evi terk edeceğinde hangi ana ve baba sorun yok sen gidersen eve başkasını alırım der? Denktaş hariç. O meşhur lâfı Kıbrıslılara bakışını ölçmek için yeter "giden türk gelen türk"
Hasan Nuri - 2 dakika Önce
Şayet Denktaş 40 yıldır bir arpa boyu gidemeyen ve başımıza bela olan KKTCyi şayet Kurmasaydı Kıbrıslı Türkler KTFD ile yok mu olacaktı yani ?
Kamuoyunun vicdanından sana ne ulan.Kamu vicdanını sen mi temsil ediyorsun yavşak herif..Tatar gibi sen de malzeme buldum habire sallayın bakalım..Sen geberdiğinde (bir an evvel) acaba senin için neler yazılacak neler söylenecek sen onu düşün..Esentepe sahilinde denize sıfır 110 dönümlük araziden mi başlasak acaba...Kamuoyu vicdanı acaba buna ne diyecek..