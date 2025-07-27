Üstel: Kamuoyunun vicdanı yaralandı

Başbakan Ünal Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş hakkında yayımlanan "Dümbük" isimli kitapta yer alan hakaret ve iftira içerikli ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Söz konusu kitabın kamu-oyunun vicdanını derinden yaraladığını belirten Üstel, bu tür çarpıtılmış içeriklerin yalnızca Denktaş’a değil, Kıbrıs Türk halkının onuruna, tarihine ve özgürlük mücadelesine yöneltilmiş açık bir saldırı oldu-ğunu söyledi.

“Rauf Raif Denktaş, hayatını halkının haklı davasına adamış, zor zamanlarda halkına önderlik etmiş, uluslararası baskılara karşı dimdik durarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerini atan eşsiz bir liderdir” diyen Üstel, Denktaş’ın yanlış anlatılmasının, yalnızca tarihi çarpıtmakla kalmayıp gelecek nesillerin zihninde yanlış algıların oluşmasına da neden olacağını vurguladı.

Üstel, açıklamasının sonunda, “Tarihe mal olmuş büyük liderlere saldırmak, onların bıraktığı izleri si-lemez. Denktaş, sadece bir Cumhurbaşkanı değil; bir halkın direnişidir, varoluşudur, sesidir. Onun mi-rası her geçen gün daha da anlaşılmakta ve saygıyla anılmaktadır” ifadelerini kullandı ve Denktaş’ı rahmet, minnet ve özlemle andığını belirtti.

