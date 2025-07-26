120 yıllık eser

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde çıkan orman yangınında Malya köyündeki tarihi cami ciddi hasar gördü. Köyün ikinci camisi olan tarihi yapıda oluşan hasarın en kısa zamanda giderileceği belirtildi.

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, yangının hemen ardından harekete geçtiklerini belirterek, camide inceleme ve koruma çalışması başlatma kararı aldıklarını söyledi. Tuncay, "Bu zor günlerde yangından etkilenen herkese geçmiş olsun, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı diliyorum" dedi.

1905-1908 yılları arasında inşa edildi

Cami, 1905-1908 yılları arasında Evkaf İdaresi tarafından inşa edildi ve 29 Şubat 1908’de ibadete açıldı. Bu yapı, köyde inşa edilen ikinci cami oldu. İlk cami, 19. yüzyılda Kıbrıslı Türk köylü El Hac Süleyman tarafından yaptırılmış, ancak küçük bulunmuştu. Mevcut caminin avlusunda yedi Kıbrıslı Türk’e ait mezar bulunduğu belirtildi.

Tarihsel olarak Kıbrıslı Türklerin çoğunlukta yaşadığı Malia köyü, 1960’ta 624 Kıbrıslı Türk ve 88 Kıbrıslı Rum’a; 1973’te ise 427 Kıbrıslı Türk ve 70 Kıbrıslı Rum’a ev sahipliği yaptı. 1974’te köydeki Türk nüfus, çatışmalar nedeniyle köyü terk ederek İngiliz Ağrotur Üssü’ne sığındı. Şubat 1975’e kadar burada kalan Kıbrıslı Türkler, daha sonra Güzelyurt’un batısındaki Prastio köyüne yerleştirildi.



