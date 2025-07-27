İlker Özkunt tarafından kaleme alınan Dümbük isimli kitap, içeriğinin kamuoyuna düşmesinin ardın-dan büyük tepki topladı.
Kapağında Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğrafı bulunan kitap, “Bir sahtekarın hikayesi” cümlesiyle okuyucuya sunulurken, başta Denktaş’ın ailesi, siyasiler ve vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, isim vermeden Kurucu Cum-hurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş hakkında yazılan "Dümbük" isimli kitabın yazarı İlker Özkunt'a işaret ederek, "Rezil herifin teki!" dedi.
“Kız kardeşlerimin üzüntüsüne merhem olmak için” başlığıyla açıklamalarda bulunan Denktaş’ın kime isyan ettiği ise merak konusu oldu.
İşte Denktaş’ın o paylaşımı:
“Tüm ailesiyle kavgalı olan askerden atılmış rezil herifin teki bu ülkeye tüm hayatını adamış birisiyle ilgili kendi karakterinden daha rezil adına kitap dediği bir karalama metni yazarak piyasaya sürmüş. Sosyal medyada ailenin saldırmadığı ferdi kalmamış. Sabırla bekledik. Memleketin büyük milliyetçileri ses çıkaracak mı diye! Hani o beni "biyolojik evlat" diyerek küçümseyerek eleştirenlerden… Devletin büyük yöneticilerinden bekledik bir şey söylerler mi diye… Bir de biz reklamını yapmayalım dedik ama artık deliliğin sınırını aşmış bu aşağılık herife böylesi bir cevap yazmayı her gün bu nedenle gözyaşı döken kız kardeşlerime borcum saydım.”
Tümü Kınadı
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı hedef alan ‘Dümbük’ isimli kitabın yazarı İlker Özkunt’a ilk tepkiyi aile gösterdi, ardından siyasilerin açıklamaları geldi
İlker Özkunt tarafından kaleme alınan Dümbük isimli kitap, içeriğinin kamuoyuna düşmesinin ardın-dan büyük tepki topladı.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 8 saat Önce
Kıvrak Erdoğan tek çizgi giden Denktaşı sevmezdi. Erdoğan'ın ağzına bakan mevcut iktidar Erdoğan'ın sevmediğine avukatlık yapamaz. Denktaş sol kesimi ve Sol kesim de zaten Denktaş'ı doğal olarak sevmez. Ne beklerdiniz Denktaş ailesi.
Mehmet havuzcu - 58 saniye Önce
Amaci ucube bu kitaba beyin yormaya,degmez.Ne alirim ne okurum nede tuvalette kullanirim.
Yani akıl var mantık var.İki taraflı düşünmek lazım..Bu adamın yazdıklarında hiçmi doğruluk payı yok..Belki de çok doğruluk payları vardır da birilerinin işine gelmemiştir..Konu ne isterse olsun,doğru veya yanlış ; bizim memleket siyasileri yalnızca koro halinde kınamayı bilir başka da bir yarrak yedikleri yok..