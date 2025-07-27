Tümü Kınadı

İlker Özkunt tarafından kaleme alınan Dümbük isimli kitap, içeriğinin kamuoyuna düşmesinin ardın-dan büyük tepki topladı.

Kapağında Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğrafı bulunan kitap, “Bir sahtekarın hikayesi” cümlesiyle okuyucuya sunulurken, başta Denktaş’ın ailesi, siyasiler ve vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, isim vermeden Kurucu Cum-hurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş hakkında yazılan "Dümbük" isimli kitabın yazarı İlker Özkunt'a işaret ederek, "Rezil herifin teki!" dedi.

“Kız kardeşlerimin üzüntüsüne merhem olmak için” başlığıyla açıklamalarda bulunan Denktaş’ın kime isyan ettiği ise merak konusu oldu.

İşte Denktaş’ın o paylaşımı:

“Tüm ailesiyle kavgalı olan askerden atılmış rezil herifin teki bu ülkeye tüm hayatını adamış birisiyle ilgili kendi karakterinden daha rezil adına kitap dediği bir karalama metni yazarak piyasaya sürmüş. Sosyal medyada ailenin saldırmadığı ferdi kalmamış. Sabırla bekledik. Memleketin büyük milliyetçileri ses çıkaracak mı diye! Hani o beni "biyolojik evlat" diyerek küçümseyerek eleştirenlerden… Devletin büyük yöneticilerinden bekledik bir şey söylerler mi diye… Bir de biz reklamını yapmayalım dedik ama artık deliliğin sınırını aşmış bu aşağılık herife böylesi bir cevap yazmayı her gün bu nedenle gözyaşı döken kız kardeşlerime borcum saydım.”



Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025, 08:36