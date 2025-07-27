İnsanlık öldü

Lefkoşa’da meydana gelen ilginç kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, salon aracın süren şahıs kayıplara karıştı. Motosiklet sürücü 35 yaşındaki Uğur Özçalıcıoğlu’nun dikkatsiz bir şekilde sey-rettiği, bulvara dönüş yaparken salon araca çarptığı belirtildi. Araca çarpan Uğur Özçalıcıoğlu motosik-letiyle birlikte yola savruldu. Salon araç sürücüsü ile olay yerinde durmayarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Uğur Özçalıcıoğlu tedavi altına alınırken, polis salon araç sürücünün arandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza 26 Temmuz 2025 tarihinde saat 00.10 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Uğur Özçalıcıoğlu yönetimindeki plakasız motosikletle kuzeybatı yönünde dikkatsizce seyrederken, Uludağ Sokak’tan bulvara giriş yapıp Gönyeli istikameti-ne dönmekte olan SP 287 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Özçalıcıoğlu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özçalıcıoğlu, Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası kimlik ve adres bildirmeden olay yerinden ayrılan salon araç sürücüsünün arandığı açık-landı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.