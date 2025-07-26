Rum basın haberlerine göre; Omodos'taki ‘Linos’ Şarap Fabrikası ve çevresindeki üzüm bağlarının yanarak kül olduğu bildirildi.

Yangının başlamasından kısa bir süre sonra Rum itfaiyesini arayıp yardım isteyen üretici firmanın sahiplerinden Giorgos Herodotou’ya “suyumuz kalmadı oraya yetişemeyiz” mesajının verildiği iddia edildi.

Yangın anında isyan ederken videosu yayınlanan George Herodotou “Hani uçaklarınız vardı?” diyerek yetkililere sert tepki gösterdi.

George Herodotou duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı:

“Yılların emeği, birikimi ve hayalleri bir anda küle dönüştü. Yaşadığım acıyı anlatmakta zorlanıyorum.”

