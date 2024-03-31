Önemli gelişme

Güney Kıbrıs’ta üç Rum siyasi partinin 9 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday listelerinde Kıbrıslı Türk adaylara yer vermesi Rum basınına konu oldu.

Konuyla ilgili haberinde, AP seçimlerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti"nde Kıbrıslı Türkler ile Rumların ortak aday listesinde yer almasına izin veren tek seçim süreci olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2004 yılında AB’ye girmesinden bu yana ilk kez üç Kıbrıslı Türk’ün üç farklı Kıbrıslı Rum siyasi parti şemsiyesi altında aday olduğunu belirtti.

Gazete, bunun gerek siyaset, gerek seçim açısından önemli bir gelişme olduğuna işaret ederek, daha fazla Kıbrıslı Türk’ün 9 Haziran’daki AP seçimlerine katılmasının seçim sonuçları ve parti başarılarında da rol oynayabileceğini ifade etti.

Gazete, Kıbrıslı Türk adayların Niyazi Kızılyürek, Hulusi Kilim ve Oz Karahan olduğunu anımsatarak, Kızılyürek’in AKEL, Hulusi Kilim’in Volt ve Oz Karahan’ın da Çevreciler-Vatandaşlar İş Birliği Hareketinin AP seçimleriyle ilgili aday listesinde yer aldığını belirtti.

Partilerin görüşleri

Gazeteye göre Kıbrıslı Türk akademisyen Niyazi Kızılyürek’in partinin AP seçimleriyle ilgili seçim listesinde yer almasını yorumlayan AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas ortak ilkeler ve hedefler temelinde bir Kıbrıslı Türk’ün AKEL’in oy pusulasında yer almasının tamamen doğal olduğunu söyledi.

Kukumas, AKEL ile Sol’un, ideolojik ve tarihi olarak ortak vatanın özgürlüğü ve bağımsızlığına ilişkin mücadelenin yanı sıra işçi hakları konusunda da Kıbrıslı Türklerle iş birliği içinde mücadele eden bir güç olduğunu söyledi.

Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis ise açıklamasında Oz Karahan’ı, ortak tezler ve ortak algılarla seçtiklerini ve Karahan’la birlikte tek egemenliğe sahip, tek devlet için ortak mücadele verdiklerini belirtti.

Volt partisi eş başkanı Panos Parras ise açıklamasında, Volt’un iki toplumlu parti olduğunu ve Kıbrıs Türk toplumundan birçok üyesi bulunduğunu dile getirdi.

AP seçimlerinde yer alacak Kıbrıslı Türk adayın yalnızca üyeleri değil, partinin genel sekreteri de olduğunu ifade eden Parras, Hulusi Kilim’in 1974 yılının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kurulan bir partinin yönteminde rol üstelenen ilk Kıbrıslı Türk olduğunu ekledi.