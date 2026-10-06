Geriye 760 kişi kaldı

Rum Başkanlık Komiseri Marios Hartsiotis’in kayıplarla ilgili üstlendiği inisiyatiflerin, muhalefet tarafından olumlu karşılandığı kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un bu yöndeki açıklamasına yer vererek, Kettiros’un Hartsiotis’in görevi devralması ardından gündemine getirilen konulara hemen karşılık vermesi ve üstlendiği faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili memnuniyet dile getirdiğini yazdı.

Hartsiotis’in faaliyetlerinden memnuniyet duyulmasının önemli olduğunu, çünkü bu memnuniyetin yıllardır kayıplar konusunu takip eden bir muhalefet milletvekilinden geldiğine işaret eden gazete, Hartsiotis’in kayıplarla ilgili bir toplantıda söylediklerine de yer verdi.

Açıklamasında, Rum Bakanlar Kurulu’nun hali hazırda Rum yönetimine ait daimî bir antropoloji laboratuvarının kurulacağı binayı ayrıca kayıpların kemiklerinin muhafaza edileceği bir yer meydana getirilmesini onayladığını ifade eden Hartsotis, kayıpların çocuklarına ait resmi bir kütük hazırlanması konusunun da ileriye götürüldüğünü ifade etti.

Çabaların merkezinde kayıpların ailelerin bulunduğunu yazan gazete, Hartsiotis’in her ay Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki kayıp yakınları örgütleriyle bir araya geldiğini ayrıca kendi davalarıyla ilgili bilgilendirme isteyen kayıp yakınlarını da kabul ettiğini ifade etti.