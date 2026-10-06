En ‘yakın’ müttefik

Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, ABD ile ilişkilerin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin savunma, güvenlik, enerji, ticaret ve ekonomik kalkınma alanlarında güçlendiğini söyledi.

Hristodulidis, ABD merkezli “Breitbart News” kuruluşuna verdiği ve daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından Truth Social hesabından paylaşılan röportajında, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Hristodulidis, Ekim ayında enerji alanında önemli açıklamalar yapılmasının beklendiğini de açıkladı.

Hristodulidis, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin potansiyelinin sınırsız olduğunu belirterek, ABD’yi savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında Güney Kıbrıs’ın “en yakın müttefiki” olarak nitelendirdi. Hristodulidis, “Kıbrıs’ı Amerika’ya bu kadar yakın hiç görmemiştim” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York’ta konuşan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı sırasında elde ettiği en önemli başarılardan birinin Avrupa’yı Doğu Akdeniz ve daha geniş Orta Doğu bölgesine yakınlaştırmak olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde bölgenin stratejik önemine ilişkin farkındalığı artırmak için çalıştığını belirten Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta AB liderleri ile bölge ülkelerinden liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen gayriresmi toplantıya da dikkat çekti.

Hristodulidis, AB’nin savunmaya verdiği önemin de arttığını belirterek, Avrupa’nın savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla oluşturulan 150 milyar Euro’luk SAFE mekanizmasına işaret etti.

