Alem için mi satış için mi?

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gelen Ali Bülent Günal’ın tasarrufunda cinsel gücü artırıcı ilaçlar ele geçirildi. Zanlının Audi marka aracında ise 6 adet tam, 7 adet yarım altın, 3 bin 900 Dolar, 5 bin 863 Euro, bin 530 Sterlin ve 6 bin 400 TL bulundu. Gözaltına alınan zanlı cinsel gücü ilaçları kendisi için getirdiğini, paraları ise çalışıp biriktirdiğini söyledi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, 3 gün tutukluluk süresi talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Ali Bülent Günal’ın, 21 Şubat 2022 tarihinde, saat 18.00'da Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yaptıktan kısa süre sonra alınan bir bilgi üzerine valizinde arama yapıldığını söyledi. Polis, havalimanında yapılan kontrolde 63 adet Cialis marka 100 mg oral jel ile 5 adet womanix marka 5 g solisyon damla içerikli cinsel gücü arttırıcı ilaç bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının RF 348 plakalı Audi marka aracında yapılan aramada

6 adet tam, 7 adet yarım altın, 3 bin 900 Dolar, 5 bin 863 Euro, bin 530 Sterlin ve 6 bin 400 TL tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının paraları çalışıp biriktirdiğini beyan ettiğini ve aynı gün gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını ve zanlının vermiş olduğu ifadenin araştırılacağını belirterek, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.