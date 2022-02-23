Bakırköy’de kahvaltı

Girne’de 8 Şubat akşamı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin Türkiye’de tutuklanan Mustafa Söylemez, cinayetten bir gün sonra İstanbul Havalimanında ve Bakırköy'deki bir kahvaltı salonunda güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Falyalı ve şoförünün öldüğü Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Söylemez'le ilgili yeni görüntülere ve bilgilere ulaşıldı.

Polis, Mustafa Söylemez'in 9 Şubat sabahı Kıbrıs'tan hava yoluyla İstanbul Havalimanı'na indiğini ve buradan da Bakırköy'de bir kahvaltı salonuna geçerek Metin Süs ile görüştüğünü belirledi. Söylemez'in, burada Metin Süs'ün telefonundan ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile konuştuğu tespit edildi.

Metin Süs'ün ise organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'le telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Metin Süs'ün, Peker ile akraba olduğu için görüştüğünü söylediği belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Mustafa Söylemez'in İstanbul Havalimanından çıkışı ve Bakırköy'deki kahvaltı salonunda Metin Süs ile buluşması yer alıyor.

8 zanlından 5’i tutuklandı

Öte yandan cinayetle ilgili İstanbul'da gözaltında bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen 8 şüphelinin, Falyalı cinayeti soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındı.

İfade verme işlemlerinin ardından şüpheliler Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ahmet Naim M, Metin Süs ve Celal B. ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle sevk edilen ve hakimlik sorgusu biten 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.

9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 18 Şubat'ta gözaltına alınan Celal B. ve Metin S'nin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, zanlılar bugün adliyeye götürülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022, 11:03