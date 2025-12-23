Polis patronun peşinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde düzenlenen Kurt Kapanı Operasyonu’nda 4 kilo uyuşturucuyla yakalanan B.S.G. (K-41) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 8 gün ek süre alınırken, 4 kilo uyuşturucunun Güney Kıbrıs’tan ithal edildiği açıklandı. Zanlının uyuşturucuyu kim için ve neden getirdiğine dair soruşturma yapıldığı belirtildi.

Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 20.30’da zanlı B.S.G.’nin Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını ve aynı gün Metehan Sınır Kapısı civarında pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, zanlının saat 20.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığını, Şehit Teğmen Sokak’ta durdurularak aracında arama yapıldığını açıkladı.

Polis, KTV 914 plakalı araçta yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını; mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini; soruşturmanın devam ettiğini, zanlının uyuşturucuyu kim için ve neden getirdiğine dair soruşturma yapılacağını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

