Resmi ziyaret için Türkiye'ye giden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetinin içinde bulunduğu Falcon 50 tipi özel jet geri dönüş yolunda Ankara’da düştü. Jette kalkıştan kısa süre sonra elektrik arızası meydana geldiği, pilotların kuleye haber verdikten sonra dönüşe geçtiği ancak Esenboğa'ya inemeden Haymana tarafında düştüğü öğrenildi.

Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin olduğu öğrenilirken, düşen jetin enkazına ulaşıldı.

Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile görüşen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetinin içinde bulunduğu Falcon 50 tipi özel jet , Esenboğa Havalimanı’ndan kalkışından kısa süre Haymana Kesikkavak Köyü 2 kilometre güneyinde bulunan Selamalmaz Tepesi'ne düştü. Jette bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Bu büyük trajedi

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe şunları söyledi:

"Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve arkadaşlarının vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle aldık. Bu büyük trajedi, samimiyet ve özveriyle ülkelerine hizmet etmiş, disiplin sorumluluk ve ulusal bağlılık örneği olmuş insanları kaybettiğimiz için millet, millet, askeri kurum ve tüm halk için büyük bir kayıptır. Kaybettiğimiz kişilerin ailelerine ve silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah onlara rahmet etmesini, cennete kabul etmesini ve ailelerine ve sevgililerine sabır ve teselli vermesini niyaz ediyoruz. Bir Tanrı'ya aitiz ve O'na döneceğiz. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur."

"Elektrik arızası nedeniyle acil durum sinyali vermiş"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, olaya ilişkin şu detayları paylaştı:

“Özel bir jet işletmesine ait kiralık bir uçak. Birçok kaynakla konuştum. Acil durum sinyali verdiği, elektrik arızası nedeniyle Esenboğa Havalimanına kalktıktan hemen sonra geri dönmek istediği yönünde tespitler var. Bu yüzden Esenboğa Havalimanı uçuşlara kapatıldı, bu uçağın sağ salim geri dönmesi amacıyla ilk aşamada bu önlem alındı. Enkaz bulunana kadar Esenboğa Havalimanın uçuşlara kapalı tutulması bekleniyor. Geri dönmüşken özel jet ile Haymana civarında bağlantı kesildi. Hem havadan hem de karadan arama yapıyorlar, termal kameralarla arama yapıyorlar. TSK, jandarma, AFAD, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ilgili ve yetkili birimler devrede.”

Acil iniş bildirimi yapıldı

Bakan Yerlikaya, içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu, düşen uçakla ilgili Sosyal hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, “Saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır” ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın da bulunduğu uçağın Haymana'da düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.”

Ankara'da düşen jetteki Libya heyeti:

• Genelkurmay Başkanı Muhammed Al-Haddad

• Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib

• Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Al-Qatiwi

• Genelkurmay Başkanı Danışmanı

• Genelkurmay Başkanı Fotoğrafçısı

Libya heyetinin ziyareti

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad, dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu.

Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad’ı askerî törenle karşıladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmelerde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025, 11:07