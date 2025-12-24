Yeni yıl ziyareti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, yeni yıl ziyaretleri kapsamında Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, Lapta Huzur Evi ve Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’nde kalan yaşlılar ve çocuklarla bir araya geldi.

Nilden Bektaş Erhürman, yeni yıl öncesi Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre ziyarette, Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkez Sorumlusu Dr. Nil Ergün Eledağ, Nilden Bektaş Erhürman’a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt’un eşlik ettiği ziya-rette, Nilden Bektaş Erhürman bakıma muhtaç kişilerle sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.

Nilden Bektaş Erhürman, yeni yıl öncesinde Lapta Huzur Evi’ni de ziyaret etti.

Ziyarette Lapta Huzur Evi Sorumlusu Ahmet Sakinoğlu, Nilden Bektaş Erhürman’a kurum hakkında bilgi verdi.

Nilden Bektaş Erhürman, ziyaret kapsamında huzur evi sakinleriyle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt da hazır bulundu.

Çocuklarla sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı

Öte yandan Erhürman, yeni yıl öncesi Tangül Ünal Çağıner Vakfı “Sevgi Evleri”ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; ziyarette, Lefkoşa Sosyal Hizmetler Kaza Sorumlusu Yeşim Gürçınar ve Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri Yuva Sorumlusu Osman Karamanlı Nilden Bektaş Erhürman’a bilgi verdi.

Nilden Bektaş Erhürman ziyaretinde çocuklarla sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.

Nilden Bektaş Erhürman’a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Da-nışmanı Aydan Başkurt eşlik etti.

