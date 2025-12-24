Yüzde 27’lik artış

Türkiye’de milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücreti belli oldu. İşçi temsilcilerinin katılmadığı, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üç toplantısının ardından, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre yüzde 27’lik bir artış sağlanmış oldu.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret kararını Bakanlıkta düzenlenen toplantıda açıkladı.

Bakan Işıkhan, "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla asgari ücreti geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış oluyoruz” dedi.

Işıkhan, 2002 yılından bu yana asgari ücretin nominal olarak 171 kat, reel olarak ise yüzde 251 oranında arttığını belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl 1.000 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin önümüzdeki yıl 1.270 TL olarak devam edeceğini kaydetti.

Bakan Işıkhan, “Yeni ücret ile birlikte çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçilerimizin, işverenimizin ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı yatırım, üretim ve istihdam vizyonumuzla şekillendirmeye devam edeceğiz. Çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını paydaşlarımızla istişare, ortak akıl ve güç birliği içinde karşılamayı sürdüreceğiz. Yeni asgari ücretin çalışan, üreten ve büyüyen ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı

Türkiye’de son 5 yılın asgari ücreti

2020 - Yüzde 15,05 artışla 2.324 TL

2021 - Yüzde 21,56 artışla 2.825 TL

2022 - Yüzde 29,32 artışla 5.500 TL

2023 - Yüzde 34,05 artışla 11.402 TL

2024 - Yüzde 49 artışla 17.002 TL

2025 - Yüzde 30 artışla 22.104 TL

2026 - Yüzde 27 artışla 28.075 TL

