Eğitici ve keyifli

Ömer KADİROĞLU

Ağırdağ Dağyolu İlkokulu 1 ve 2’nci sınıf öğrencileri için düzenlenen gözlem ve inceleme gezisi, öğren-cilere hem eğitici hem de keyifli anlar yaşattı.

Gezi kapsamında öğrenciler ilk olarak Akçay’da bulunan Aydın Zeytinyağı Fabrikası’nı ziyaret etti. Öğ-renciler, zeytinin zeytinyağına dönüşme sürecini yerinde gözlemleyerek üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ne giden öğrenciler, Soli Antik Kenti ve Vouni Sara-yı’ndan çıkarılan altın takılar, seramikler, heykeller ve el aletleri gibi zengin arkeolojik eserleri inceleme fırsatı buldu. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’ın yerel faunasını tanıtan dondurulmuş kuşlar, böcekler ve balıklar-dan oluşan doğa koleksiyonları da öğrencilerin ilgisini çekti.

Müzeyi ilgiyle gezen öğrenciler, gezinin sonunda Güzelyurt Festival Parkı’nda piknik yaparak günü tamamladı. Düzenlenen etkinliğin, öğrencilerin öğrenerek eğlenmesine katkı sağladığı belirtildi.

