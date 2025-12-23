Üçlü meydan okuma

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Kudüs’te gerçekleştirdiği üçlü zirvede savunma ve güvenlik başta olmak üzere çok sayıda alanda iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Zirvede özellikle silahlı kuvvetler düzeyinde iş birliğinin artırılması kararı öne çıktı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde, bölgenin içinde bulunduğu jeopolitik koşulların üç ülke arasındaki koordinasyonu daha da gerekli kıldığını vurguladı.

Hristodulidis, güvenlik ve savunma alanındaki baskılara rağmen üçlü iş birliğinin istikrarlı şekilde ilerlediğini belirterek, bu iş birliğinin yalnızca askeri değil, enerji, ekonomi ve siyaset alanlarını da kapsadığını söyledi. Hristodulidis, üç ülke arasındaki ortaklığın sınırının olmadığını ifade etti.

Ortak açıklama yapıldı

“Fileleftheros” internet sayfasına göre ise, zirvenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, bölgenin tarihi bir dönüm noktasında bulunduğu belirtilerek, üçlü iş birliğinin Hindistan’dan Orta Doğu’ya, Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, zirvenin üç ülkenin iş birliğini güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Liderler, savunma, güvenlik ve askeri alanlarda üçlü iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklarken, deniz güvenliğine özel önem atfedildi.

Ortaya çıkan yeni tehditler karşısında deniz yollarının ve kritik altyapıların korunmasına yönelik ortak çalışmaların derinleştirileceği ifade edildi.

Ortak açıklamada, Güney Kıbrıs’ta denizcilik siber güvenliğine ilişkin bir merkezin kurulmasının planlandığı ve bu girişimin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Ayrıca acil durumlara hazırlık ve müdahale konularında üçlü bir çalışma grubunun oluşturulmasına, bunun yanı sıra sağlık alanında da ayrı bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele başlıklarında da iş birliğinin artırılacağı açıklamada yer aldı. Enerji alanında ise doğal gaz projeleri, elektrik bağlantıları ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kapsayan ortak girişimlerin ileriye taşınması konusunda uzlaşıya varıldığı ifade edildi. Teknoloji, bilim ve inovasyon alanlarında ortak çalışmaların güçlendirilmesi de zirvenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs’ın üstleneceği Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığının bölgesel ve Avrupa çapındaki iş birlikleri açısından önemine dikkat çekildi. Üç lider, Avrupa ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesinin altını çizerken, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk temelinde adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini de yineledi.