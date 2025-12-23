Önemli bir pazardı

Şap hastalığı süt ürünleri ihracatını da etkiledi. Kuzey Kıbrıs’ta şap hastalığının görülmesi üzerine Avustralya hellim ithalatını askıya aldı.

Suudi Arabistan hükümetinin de gümrüklere gerekli tedbirlerin alınması için genelge gönderdiği ve kısa süre içinde yasaklama ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Kıbrıs’tan Avustralya’ya 2024 yılında 45 ton hellim ihraç edilirken, bu rakam 2025’te 100 bin tona yükseldi. Ancak şap hastalığı görülmesi artan bu ivmeye sekte vurdu.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, hayvan hastalığı sürecinde yapılan açıklamaların sektöre ciddi zarar verdiğini savundu.

Erden, Hayvancılar Birliği yönetiminin sorumsuzca açıklamalar yaptığını belirterek, süreci yakından takip ettiğini ancak bugüne kadar bilinçli olarak açıklama yapmadığını ifade etti.

Erden, ilk günden itibaren bakanlıkta yüzde 100 emin olunmadan kimsenin açıklama yapmaması gerektiğini söylediğini, gerekli görülmesi halinde açıklamaların Bakanlık tarafından “üsluplu şekilde” yapılması gerektiğini dile getirdi.

Avustralya’nın Kıbrıs’tan giden hellimi söz konusu hastalık nedeniyle yasakladığını belirten Erden, Suudi Arabistan hükümetinin de gümrüklere gerekli tedbirlerin alınması için genelge gönderdiğini ve kısa süre içinde yasaklama ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Diğer ihracat yapılan ülkelerin de sınırlarını kapatmasının an meselesi olduğunu ifade eden Erden, yaşananların Hayvancılar Birliği yönetimi yüzünden gerçekleştiğini savundu.

Erden, hastalığın Güney’den Kuzey’e kaçak hayvancılık nedeniyle geçtiğini iddia ederek, sorumluluğun yine bu kesimde olduğunu öne sürdü. Buna rağmen sektörün büyük zarar gördüğünü ifade eden Erden, paylaşımını “Şimdi kına yaksınlar” sözleriyle tamamladı.

