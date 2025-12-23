İşveren tutuklandı

Suna ERDEN

Gönyeli’de çalıştığı iş yerinden elektronik sigara tütünü çalmakla suçlanan 31 yaşındaki M.K.’nin işve-renleri R.Y. ve M.Y.’den kaçakçılık yapmak için talimat aldığı ortaya çıktı. M.K.’nin “Sigaraları bana Türki-ye’ye kaçak olarak götürüp, satmam için verdiler” iddiasını araştıran polis, R.Y. ve M.Y.’nin suçla bağ-lantısını tespit ederek, tutukladı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, R.Y.ve M.Y.’nin “Suç işlemek için gizli ittifak ve Dış Ticaret Yasasına aykırı harekete teşebbüs” suçla-rından tutuklandıklarını ifade etti. Polis, M.K.’nin 7 Aralık 2025 tarihinde Gönyeli’de işletmeciliğini R.Y.’nin yaptığı çalıştığı iş yerinden Girne’deki bir iş yerine bırakması için aldığı 230 bin TL değerindeki 230 adet Terea marka sigaraları teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Polis, yapılan soruşturmada R.Y.ve M.Y.’nin, elektronik sigaraları ihracatçı izni olmaksızın Girne Limanı'ndan Türkiye'ye götürüp satması için M.K.’ye teslim ettiğinin tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, soruştur-manın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamaları ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

