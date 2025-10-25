Proje beklemede

Güney Kıbrıs ile Girit arasında deniz altından döşenecek elektrik kablosu projesinin (Great Sea Interconnector/GSI) Rum ve Yunan taraflarının mali anlaşmazlığı yüzünden ilerleyemediği, ADMIE ve Nexans’ın Rum yönetiminden ödemesi gereken parayı talep ettiği haber verildi.

Alithia gazetesi; “ADMIE ve Nexans Kıbrıs Parasını İstiyor… Elektrik Bağlantısıyla İlgili An-laşmazlıkların Üzerine Halen Köprü Kurulamadı” başlıklı haberinde Rum ve Yunan taraflarının arasındaki anlaşmazlığın, iki mali konudan kaynaklandığına işaret etti.

Gazeteye göre mali konulardan biri Rum Enerji ve Maliye bakanlarının, Rum yönetiminin pro-je için 5 yılda ödemeyi taahhüt ettiği 125 milyon Euro’nun 2025 yılına ait ilk taksiti olan 25 mil-yon Euro’nun ödenip ödenmeyeceğine dair çelişkili açıklamaları. Diğer anlaşmazlık ise Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) ADMIE’nin bugüne kadar ödediği ve zaman içerisinde tahsil etmeyi istediği 251 milyon Euro’dan yalnızda 82 milyon euroluk bölümünü onaylaması.

Yunan tarafı, Rum yönetimini vaat ettiği parayı ödemeye çağıran açıklamalar yapmaya devam ediyor. ADMIE CEO’su Manuso Manusaki, önceki gün, Rum yönetiminin tavrının yatırımcının (ADMIE) risk algısını gidermediğini” açıkladı. “Renewable & Storage Forum’da” konuşan Ma-nusaki projenin ilerlemesi için yatırımcının, Güney Kıbrıs’ın tavrıyla ilgili risk algısının gideril-mesi gerektiğini” söyledi.

Manusaki ayrıca Rum tarafının, yüklenici ADMİE’nin yan şirketiyle imtiyaz sözleşmesinin ileri götürülmesiyle ilgili yeni vaadinden söz etti. Yan şirketin Enerji Düzenleme Kurulu’ndan onay alması halinde ADMIE’nin, projenin işleyiş giderleri için tazminat alabileceğini, bu olursa, Rum tarafının projeye hissedar olma yolunun açılacağını kaydetti.