Detaylı soruşturma başlatıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Çayırova’da bir evin önünde park halinde bulunan bir aracın üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmesiyle ilgili olayda şüpheli görülen B.A.’nın ofisinde arama yapıldı. Yapılan aramada zanlının işyerinde bir gram metamfetamin türü uyuşturucu bulundu. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, bu süre içerisinde hem kundaklamayla hem uyuşturucuyla ilgili soruşturma yürütüleceği belirtildi.

Polis memuru Mehmet Şener; Çayırova’da bir evin önünde park halinde bulunan M.H.’ye ait aracın üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmesiyle ilgili olayda B.A’nın Gazimağusa’da işletmeciliğini yaptığı işyerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının ofisinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru; alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini kaydetti. Polis memuru; zanlı hakkında hem uyuşturucu hem de kundaklama olayıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü, cep telefonu ile çevre kamera görüntülerinin inceleneceğini ifade etti. Polis memuru; soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.

