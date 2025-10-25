Pazartesi inşallah

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kalecik’te lüks bir siteye girerek inceleme yapan ve araçlarında bulunan mavi klasör içerisinde KKTC’deki inşaat şirketlerinin ve direktörlerinin isim listesi bulunan Kıbrıslı Rumlar; A.K. ve A.K. dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıktı.

İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Ahmet Özlemler; mahkemeye bir tanık dinletmek ayrıca Rumların aracında bulunan mavi dosyayı emare olarak sunmak istedi. Sanık avukatları, mavi klasör içerisinde tapu bilgilerinin yer aldığı dosyanın, savcılığın dinletmek istediği tanık tarafından emare olarak sunulamayacağını savunarak, dosyanın bu safhada emare sunulmasına itiraz etti. Yargıç Semra Kaymaklılı da, itiraz ve itiraza verilen cevabı tezekkür ederek, ilgili dosyanın, mevcut tanık tarafından sunulamayacağına bulgu yaptı ve itirazı kabul etti. Mahkeme; duruşmaya başlanmak üzere 27 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

Olayın geçmişi

Sanıklar, 19 Temmuz’da, saat 17.15’te, kullanımlarındaki araçla, Kalecik’te bir tatil sitesine girerek, konu site ve yanında bulunan siteyle ilgili inceleme yaptıkları sırada, konu site sakinlerinin şikayeti üzerine tutuklanmışlardı. Polis, sanıkların aracında yaptığı arama sonucunda; bagaj kısmında, mavi klasör içerisinde, üzerine işaret ve yazılar olan bir çok harita ve tapunun yanı sıra; KKTC’de faaliyet gösteren inşaat şirketlerinin ve direktörlerinin isim listesinin olduğu evrakları ele geçirmiş ve 31 Temmuz’da mahkeme emriyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilen sanıkların tümü, yüksek mahkemenin istinaf kararı sonrası geçtiğimiz hafta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.



Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025, 09:50