Muhteşem organizasyon

Merit, dünya poker sahnesinde tarihi bir haftaya ev sahipliği yaptı. Amerikan patentli ve dünya-nın en prestijli poker organizasyonu olan World Series of Poker (WSOP), Merit International Ho-tels & Casinos’un ev sahipliğinde Merit Royal Diamond Hotel’de muhteşem bir finalle sona erdi.

“Pokerin olimpiyatları” olarak adlandırılan WSOP’un KKTC’deki ilk organizasyonu, 80 farklı ülke-den gelen binlerce profesyonel oyuncu ve poker tutkununu bir araya getirdi.

Etkinlik süresince yaklaşık 7 bin turist adayı ziyaret ederken, otellerin doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı.

Merit Otelleri tamamen dolarken, ada genelinde restoranlar, mağazalar ve yerel işletmelerde büyük bir ekonomik hareketlilik yaşandı.

Organizasyon hem profesyonel poker dünyasında hem de uluslararası medya çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Turnuvanın ana etkinliğine katılan oyuncu sayısı rekor düzeye ulaştı; izleyici ilgisi ve dijital platformlardaki canlı yayınlar, Kıbrıs’ı küresel sahnede gündemin zirvesine taşıdı.

WSOP’un KKTC’de gerçekleştirilmesi, turizm gelirlerinin ötesinde ülkenin uluslararası marka değe-rini güçlendiren tarihi bir adım oldu.

Kuzey Kıbrıs, WSOP ile birlikte artık sadece bir tatil cenneti değil, aynı zamanda dünya poker tu-rizminin yeni merkezi olarak adından söz ettirecek.

Daha önce EPT, Triton, GGPoker ve partypoker MILLIONS gibi dünya çapında dev organizasyonla-ra ev sahipliği yapan Merit International, WSOP’un başarısıyla birlikte Akdeniz bölgesinde organi-zasyon turizminin öncüsü konumunu pekiştirdi.

Songül Bekem: Las Vegas artık sadece Amerika’da değil!

Merit Poker Başkanı Songül Bekem, turnuva sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Las Vegas artık sadece Amerika’da değil, Akdeniz’de de yaşıyor. WSOP’un Kuzey Kıbrıs’a gelişi, yıllardır süren vizyoner çalışmalarımızın, iş birliklerimizin ve inancımızın bir sonucu. Pokerin kalbi artık Merit’te atıyor.” Bekem, bu başarıyla Kuzey Kıbrıs’ın artık uluslararası poker destinasyonları arasında kalıcı bir yer edindiğini belirtti.

NET Holding hakkında

WSOP’sa ev sahipliği yaparak muhteşem bir organizasyona daha imza atan Merit Otellerinin bağlı olduğu Net Holding A.Ş., 1974 yılında kuruldu. Kuruluşundan bu yana ağırlıklı olarak turizm sektörüne odaklandı. Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren köklü bir yatırım grubu olan şirket; otelcilik, şans oyunları salonu işletmeciliği, lüks araç kiralama, otopark işletmeciliği, yayıncılık ve gayrimenkul geliştirme gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. 1988 yılında kurulan Merit Turizm A.Ş., Net Holding’in büyümesinde önemli bir rol oynarken, grubun turizm markası olan Merit Hotels & Casinos zincirinin uluslararası ölçekte genişlemesini sağladı. Merit Turizm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karadağ ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren iştirakler ile marka ve işletme an-laşmaları yaparak “Merit” markasının global düzeyde tanınmasını ve büyümesini hızlandırdı. Net Holding A.Ş. ve Merit Turizm A.Ş. hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görürken, Merit International Hotels & Casinos markası altında faaliyet gösteren grup, şu anda çeşitli ülkelerde toplam 12 şans oyunları salonu ve 10 otel işletiyor.



KKTC

Merit Royal Hotel & Casino, Merit Royal Premium Hotel, Merit Royal Diamond Hotel, Merit Crys-tal Cove Hotel & Casino, Merit Park Hotel & Casino, Liman Hotel & Casino by Merit, Merit Lefkoşa Hotel & Casino ve Merit Royal Gardens Hotel & Casino olmak üzere toplam 6 şans oyunları salo-nu ve 8 otel.

Karadağ

Merit Starlit Hotel & Residences & Casino ve Merit Royal Splendid Casino olmak üzere 2 şans oyunları salonu ve bir otel.

Hırvatistan

Merit Casino Libertas adıyla faaliyet gösteren bir şans oyunları salonu.

Bulgaristan

Merit Grand Mosta Hotel & Casino ve Merit Casino Zenith olmak üzere 2 şans oyunları salonu ve bir otel. Ayrıca “Blue Sapphire” isimli cruise gemisinde de bir şans oyunları salonu.



