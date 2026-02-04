Görüşmeler sürecek

Rum basını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, göreve başlamasının 100’üncü günü nede-niyle düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarına da geniş bir şekilde yer ayırdı.

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa, Çok Taraflı Görüşmede Israrlı” başlıklı haberinde Cumhurbaş-kanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güven Yaratıcı Ön-lemleri görüşmek amacıyla 24 Şubat’ta bir araya geleceğini yazdı.

Rum Yönetiminin esas hedefinin, BM Genel Sekreteri himayesinde çok taraflı konferans ger-çekleştirilmesi olmaya devam ettiğini yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise gelişmelerin süre-cinden ve bu aşamada görüşmenin GYÖ’lere odaklanmasından memnun göründüğünü belirtti.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, dün yazılı bir açıklama yaparak lider-lerin, 24 Şubat’ta saat 11.00’de, BM himayesinde bir araya geleceğini kaydetti.

Letimbiotis, görüşmenin; iletişim kanalının korunması ve müzakerelerin kaldığı yerden başla-ması hedefiyle sürecin özlü şekilde ileriye götürülmesi çabasına dayandığını ifade etti.

Letimbiotis, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’e yaptığı açıklamada bu tür görüşmelerin, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına katkı sağlayacağı inancını dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu görüşmelerin faydasını vurguladığını ifade eden Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in açıklama-larını da yorumladı.

Letimbiotis, genişletilmiş görüşmeler çerçevesinde ele alınması gereken konuların bulunduğu-nu söyleyerek, müdahil tarafların gerçek iradesinin müzakere masasında ortaya çıkacağını da savundu.

Letimbiotis, Ηolguin’e dolaylı mesaj göndererek, BM Genel Sekreterinin kendisinin, yeni bir çok taraflı konferansın gerçekleştirilmesinden söz ettiğini anımsattı.