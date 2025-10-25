İşbirliği sürecek

KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman dün Meclis’te ant içtikten sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törenle görevi 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan devraldı.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin halka açıldığını söyledi. Dünkü törenlere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, Kıbrıs Türkü’nün adalet mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Törenle ant içti

KKTC'de19 Ekim’de yapılan seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törenle ant içti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Yemin Töreni için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplandı. Meclis’teki törene; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, milletvekilleri, bürokratlar, eski meclis başkanları, başbakanlar, bakanlar ve siyasiler ile Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman katıldı. Tören için Meclis bahçesindeki bayrağa Cumhurbaşkanlığı forsu asıldı.

Erhürman'ı Öztürkler karşıladı

Yemin töreni için Meclis’e gelen Erhürman’ı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler karşıladı. Meclis bahçesinde yapılan askeri törende Cumhurbaşkanı Erhürman askeri kıtayı selamladı ve 101 pare top atışı yapıldı. Ardından saat 10.00’da Meclis Genel Kurulu, Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplandı. İlk olarak, 2013 yılında CTP Lefkoşa Milletvekili seçilen ve hala milletvekili olan Tufan Erhürman’ın tercih hakkını cumhurbaşkanlığından yana kullanmasına ilişkin tezkere okundu. Ardından, Tufan Erhürman Meclis Genel Kurulu'na girerek kürsüye çıktı ve Cumhurbaşkanı Andı’nı okudu. Andın okunmasının ardından Genel Kurul salonunda İstiklal Marşı okundu. Sonrasında, Meclis oturumu kapandı.

Atatürk Anıtına ve liderlerin anıt mezarlarına çelenk koydu

Yemin töreninin ardından Erhürman, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk koydu ve özel defterleri imzaladı.

Tatar görevini Erhürman’a devretti

Anıtları ziyaretin ardından saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda devir teslim töreni düzenlendi. Törende 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görevini Erhürman’a devretti. Törende konuşan Tatar, konuşmasında görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar ve Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma vizyonuna değindi.

Makamlar gelip geçicidir

Tatar, makamların gelip geçici olduğunu kalıcı olanın halkın egemenliği ve devletin bağımsızlığı olduğunu belirterek, onurlu bir görevi başarıyla tamamlamaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Tatar, “KKTC’nin Cumhurbaşkanı olarak 5 yıldır büyük bir onur ile sürdürdüğüm bu şerefli görevi devrediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılması ve yüceltilmesi hepimiz için tarihi bir sorumluluktur” dedi.

Erhürman: Türkiye ile istişare içinde çalışacağım

Cumhurbaşkanı Erhürman ise konuşmasında, halkın hak ve çıkarlarını korumayı, gelecek nesillere aktarmayı ve Kıbrıs Türk halkının eşit, özgür ve müreffeh bir yaşam sürmesini sağlayacak çalışmalar yapmayı önceliği olarak belirtti. Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin özel önem taşıdığını vurguladı ve istişare içinde çalışacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı forsu Erhürman’a takdim edildi

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı forsu gönderden indirilerek Erhürman’a takdim edildi, yeni Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekildi. Tören kıtasının iki cumhurbaşkanı tarafından teftişinin ardından, Cumhurbaşkanı Erhürman Ersin Tatar’ı uğurladı.

Erhürman, Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, devir teslim töreninin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede Yılmaz, 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası devir teslim törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ülkesine yaptığı hizmetler ve Türkiye ile yürüttüğü işbirliği için teşekkür etti. Türkiye’nin, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğini belirten Yılmaz, KKTC’nin her alanda gelişimi için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Her konuda iyi ilişkiler kuracağız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, Yılmaz’a, kendilerini devir teslim töreninde yalnız bırakmayıp, KKTC’ye gelmesinden ötürü teşekkür etti. Erhürman, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin her zaman büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, her zaman her konuda iyi ilişkiler ve istişare içinde olacaklarını söyledi.



Erdoğan, Erhürman’ı hafta sonunda Ankara’ya davet ettiğini açıkladı

İkili ilişkiler ele alınacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerini kazanan Tufan Erhürman’ı hafta sonunda Ankara’ya davet ettiğini açıkladı. Erdoğan, ikili ilişkilerin detaylı şekilde ele alınacağını belirtti. Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan üç günlük ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC ile ilişkilerin AK Parti iktidarı döneminde olduğu gibi devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, Kıbrıs Türkü’nün iradesine saygı duyduklarını ve Kuzey Kıbrıs’a yan veya ters bakmalarının mümkün olmadığını söyledi. Seçim sonrası Erhürman’ı telefonla tebrik ettiklerini belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile Ankara’da yapılacak görüşmenin iki tarafın yakın ilişkisini pekiştireceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025, 09:29