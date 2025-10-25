Tümü imha edildi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, Tarım Dairesi, polis ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği içinde yürütülen gıda denetimleri kapsamında, üretim tarihi ve mevzuata uygun etiket bilgisi bulunmayan iki ton baharat ele geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde toptan gıda satışı yapan bir işletmede daha önce 7,5 ton tarihi geçmiş baharat ele geçirilmişti. Dünkü denetimde ise aynı firmaya ait bir TIR dorsesinde usulsüz ürünler tespit edildi.

Gelen ihbar üzerine mühürlenen TIR dorsesi, Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, Tarım Dairesi ekipleri, polis ve mal sahibinin huzurunda açıldı. Denetimde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Sıhhıye Müfettişi ve Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği Kaçakçılık Bölümü ekipleri de yer aldı.

Yapılan incelemede, TIR dorsesinde yaklaşık iki ton üretim tarihi ve mevzuata uygun etiket bilgisi bulunmayan, muhafazası usulsüz ve deforme ambalajlı çeşitli baharatlar ele geçirildi.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Ekipleri, uygunsuz baharatları müsadere ederek imha ederken, ürünlerin sahibi hakkında cezai işlem uygulandı. TIR dorsesinde bulunan ve son kullanma tarihi geçmemiş torbalı baharatlar ise, polise ibraz edilen evraklar sonucunda mal sahibine teslim edildi.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, kent genelinde gıda güvenliği denetimlerinin artırılarak devam edeceğini duyurdu.

