Güçlü işbirliği

Cyprus Mail’in haberine göre Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları ve bir Yunan donanma gemisinin artık Kıbrıs'ta kalıcı olarak bulunduğunu söyledi

Selanik limanını arka plan olarak gösteren Palmas, "Hem F16 savaş uçakları sürekli olarak Kıbrıs'ta bulunuyor hem de Yunan Donanmasına ait bir gemi sürekli olarak orada konuşlanmış durumda" dedi.

Palmas, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinin "sloganlardan siyasi eyleme" dönüştüğünü söyledi. Atina ve Lefkoşa arasındaki iş birliğini hem siyasi hem de askeri düzeyde mükemmel olarak nitelendiren Vasilis Palmas, iki ülke arasındaki yakın tarihi ve ulusal bağların altını çizdi. Palmas ayrıca, Güney Kıbrıs komandolarının ‘Ohi Günü’ askeri geçit törenine ilk kez katılımına değinerek, varlıklarının hem sembolik hem de pratik bir önem taşıdığını ve iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki yakın ilişkiyi gösterdiğini söyledi.

Savunma Bakanı, ikili savunma anlaşmalarını ve ortak programları, özellikle de Avrupa Birliği'nin Güvenli Savunma Finansmanı programı kapsamındaki işbirliğini vurguladı. Palmas, İsrail'den bir açık deniz devriye gemisi satın alınmasına ilişkin yeni bir sözleşmenin 26 Ekim'de imzalandığını da doğruladı.

Palmas, Ulusal Muhafızların operasyonel gereksinimlerini karşılamak ve Güney Kıbrıs’ın caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek için daha fazla İsrail savunma teçhizatı programının planlandığını belirtti.