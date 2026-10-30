Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs'taki 1963-1964 yılları arasındaki topluluklar arası çatışmalarda sırasında kaybolan ve kimliği henüz belirlenemeyen 920 kişinin bulunmasının "en büyük öncelik" olduğunu söyledi.

Hristodulidis şöyle konuştu;

“On yıllardır belirsizliğin acısını çeken ve sevdikleriyle ilgili cevapları haklı olarak bekleyen ailelerinin yanında saygıyla duruyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti için kayıp kişiler meselesi, her şeyden önce insani bir meseledir. Her bir kayıp kişinin akıbeti belirlenene kadar çabalarımız devam edecek. Bu bağlamda, Kayıp Kişiler Komitesi'nin çalışmalarına gerekli tüm kurumsal, teknik ve mali yardımı sağlayarak somut destek veriyoruz. Aynı zamanda, tanıklıkları ve arşiv kayıtlarını toplama, değerlendirme ve kullanma çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz.”

Habere göre Hristodulidis, Türkiye’ye ve Kıbrıs Türk tarafına da çağrıda bulunarak, Türk askeri arşivlerine 'tam ve koşulsuz erişim' talep ettiğini açıkladı. İki bin iki kişinin resmi olarak kayıp ilan edildiği bilgisini de paylaşan Rum Lider, rakamları açıkladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, bugüne kadar bin 719 naaş çıkarıldı ve resmi listedeki bin 82 kişinin yanı sıra 217 kişinin daha kalıntıları teşhis edildi. Habere göre, kimliği tespit edilenlerden 317'si Kıbrıslı Türk, 765'i ise Kıbrıslı Rum olarak açıklandı. Toplam 745 Kıbrıslı Rum ve 175 Kıbrıslı Türk ise hala kayıp durumda.

AKEL’in açıklaması

Öte yandan, AKEL, 1974 Barış Harekatı’nın üzerinden 52 yıl geçmesine rağmen yakınlarının akıbetini hala öğrenemeyen ailelere artık yanıt verilmesi gerektiğini kaydetti.

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, "Kayıplar Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm kayıpların akıbetinin belirlenmesinin insani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Açıklamada, iki toplum arasında ayrım gözetmeksizin tüm kayıpların akıbetinin aydınlatılmasının ortak bir insani görev olduğu vurgulanarak, her ailenin gerçeği öğrenme ve saygı görme hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Habere göre AKEL, Türkiye’nin Kayıp Şahıslar Komitesi ile somut iş birliği yapma ve kayıpların gömülü olduğu yerleri ve kalıntıların taşınmasına ilişkin bilgileri, askeri arşivlerindeki veriler de dahil olmak üzere komiteye sunması gerektiğini savundu.

Haberde, AKEL’in, kayıpların bulunması ve kimliklerinin belirlenmesi için çalışan komiteye destek vermeyi sürdüreceğini belirttiği ifade edildi.