Rum hükümeti, yatırımları teşvik ediyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ailece Seyşeller’e gitmek için kullandığı özel jetin sahibi Suudi Arap Abdurrahman Mahfuz’un, yatırım karşılığı satın aldığı bir vatandaşlık sayesinde anne-babası, eşleri, eşlerinin anne-babaları ve çocukları olmak üzere toplam 42 kişiye vatandaşlık verdiği bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu’nun önceki gün gerçekleşen toplantısında; Limasol bölgesinde casino-otel inşaatı yapan Melco şirketinin Çinli sahipleri ve yöneticilerinin yer aldığı 18 kişiye de ‘jet hızıyla’ vatandaşlık verildi.

Haravgi “Bütün Hareme ‘Altın’ Pasaport… Anastasiadis’in Jetli Suudi Arap Dostuyla İlgili Yeni Açıklamalar” başlıklı haberinde çoğu zaman yatırımcıların harem sahibi Araplar olduğuna, bu nedenle bu kişilerin iki veya daha fazla sayıdaki eşlerine de vatandaşlık verildiğine dikkat çekti.



Gazete; Bakanlar Kurulu toplantısında Limasol’da inşaatı devam eden ‘City of Dreams’ adlıresort casino işletmecisi şirketle bağlantılı 18 kişiye, normal prosedürler yerine ekspres prosedürlerle vatandaşlık verildiğini de aktardı.Habere göre son iki yıl içerisinde yapılan toplam bin 597 vatandaşlık başvurusundan 23’ü için, Rum İçişleri Bakanlığı’nın “hızlandırılsın” talimatı bulunduğu saptandı. Normal vatandaşlık prosedürü 215-716 gün sürerken 23 başvurunun işlemleri 101-283 (ortalama 169) günde tamamlandı. Yatırımları büyük olduğu gerekçesiyle işlemleri hızlandırılan 23 kişiden 18’inin Limasol’daki resort kumarhanenin işletmecisi şirketle bağlantılı kişiler olduğuna dikkat çekildi.