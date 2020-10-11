Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal Ödülleri sahiplerine verildi

Antalya Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'nın jürisinin Ercan Kesal (Başkan),Gülse Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel ve Zeynep Oral'dan oluştuğu Altın Portakal Ödülleri, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Yılın en iyi filmi 'Hayaletler' olurken 'En İyi Yönetmen' ödülü'nü 'Hayaletler'in yöneten Azra Deniz Okyay kazandı. Ödül töreni, Habertürk'ten canlı olarak yayınlandı.

Ulusal Kısa Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: Dr. Mahsum Taşkın (Binbir Gece Masalları)

* Dr. Mahsun Taşkın, hastanede görevli olduğu için törene katılamadı.

En İyi Kısa Film: Irmak Karasu (Mamaville)

En İyi Belgesel Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu (Serdar Kökçeoğlu)

En İyi Belgesel:Maddenin Halleri (Deniz Tortum)

Film – Yön En İyi Yönetmen: Erdem Tepegöz (Gölgeler İçinde)

SİYAD En İyi Film: Gölgeler İçinde (Erdem Tepegöz)

Toplam 770 bin TL ödüllü Ulusal Uzun Metraj Film Ödülleri

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Emrah Özdemir (Hayaletler)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nalan Kuruçim (Hayaletler) – Nezaket Erden (İnsanlar İkiye Ayrılır)

En İyi Sanat Yönetmeni: Armen Ghazaryan (Gölgeler İçinde)

En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Hayaletler)



En İyi Müzik: Greg Dombrowski (Gölgeler İçinde)En İyi Görüntü Yönetmeni: Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde)En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Gelincik)En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Canan Atalay(Çatlak)En İyi Senaryo: Tunç Şahin (İnsanlar İkiye Ayrılır)Cahide Sonku Ödülü: Asiye Dinçsoy, Betül Esener, Dudu Yetik (Dirlik Düzenlik)En İyi Yönetmen: Azra Deniz Okyay (Hayaletler)Behül Dal En İyi İlk Film: Ferit Karol (Kumbara)Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Çatlak (Fikret Reyhan – Nizam Reyhan)En İyi Film: Hayaletler (Azra Deniz Okyay, Dilek Aydın)

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: Nereye Gidiyorsun, Aida? (Jasmila Žbanić)

En İyi Yönetmen: Massoud Bakhshi (En Uzun Gece)

En İyi Erkek Oyuncu: Ali Suliman (200 Metre),Salim Daw (Gaza Mon Amour)

En İyi Kadın Oyuncu: Natasa Stork (Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık)