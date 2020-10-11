İstek ve arzu ile çalışıyoruz

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor.

1 Ekim itibarıyla çalışmalara başlayan Lefke’de oyuncuların istek ve hırsları teknik direktör Toygar Davulcu’yu memnun ediyor.

1 Ekim’den itibaren başladık

Konuyla ilgili olarak Toygar Davulcu Diyalog Spor’a yaptığı açıklamada 1 Ekim itibarıyla çalışmalara başladıklarını ve belirsizliğin herkes gibi kendilerini de etkilediğine dikkat çekti.

Motivasyon kaybımız varHaftada 5 gün çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Toygar Davulcu “Belirsizlikten dolayı motivasyon kaybımız var. Ancak futbolcuların istekli ve arzulu olması, tam kadro antrenmanların devam etmesi beni çok memnun etti” dedi.

Hiçbir beklentimiz olmadan çalışıyoruz

Davulcu futbolcularla konuştuklarını ve bu sürecin belli olana kadar kulüpten ne futbolcuların ne de teknik heyetin hiçbir beklentisi olmadığını ve bu süreçte kulüpten para almayacaklarını belirterek “süreç belli olduğunda Lefke kulübünden herkes hak ettiğini alacaktır” dedi.

İnşallah belirsizlik bir an önce kalkar

“Çalışmalar çok iyi gidiyor. Oyuncuların arzu, istek ve performansından memnunum” diyen Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu “İnşallah belirsizlik de bir an önce kalkar, federasyon da lig takvimini belirler ve bizde moral ve motivasyonla çalışırız” dedi.