‘Başlangıcı bekliyoruz’

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig temsilcisi Yenicami futboldaki belirsizliğe rağmen haftada üç kez çalışmalarına devam ediyor. Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar yaptığı değerlendirmede futbolun başlayacağına dair ümitli olduğunu bu nedenle oyuncularla haftada üç kez bir araya geldiklerini belirtti.

Hazırlık programımız bellidirÖzgü Bayraktar futbol federasyonunun vereceği karar doğrultusunda hazırlık programını uygulayacaklarını belirterek, tüm hazırlık programının hazır olduğunu belirtti. Oyuncuları mental anlamda ayakta tutma adına haftada üç kez bir araya geldiklerini negatif sürece rağmen oyuncularının ümitli olduğunu belirtti.

Şimdilik haftada 3 çalışıyoruz

Takımdan ayrılan oyuncular yurt dışında olan Ebuka, karantinada olan Hasan Evren, özel işlerinden dolayı Hascan dışında katılımın iyi olduğunu belirten Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, süreç netleşene kadar çalışmalara haftada üç kez devam edeceklerini belirtti.

4 isim kiralık

Bu ekonomik şartlarda transferin zor olduğunu belirten Özgü Bayraktar yine de oyuncu arayışında olduklarını belirtti. Yeni dönemde kadroda düşünülmeyen kaleci İdris, Kemal Varan, Efe ve Arda’nın kiralık listesinde olduklarını belirterek gelen teklifleri değerlendireceklerini sözlerine ekledi.