Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da önceki gün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" dedi…

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım etti.

Vatandaşlar evlerini boşalttı

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürdü.

"Profesyonelce bir sabotaj"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yangınlara ilişkin “Üç ayrı noktada yangının aynı anda çıkması amatörce değil profesyonelce yapılmış bir sabotaj gibi geliyor. En azından ben öyle düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Molotof kokteyli iddiası

Sosyal medyaya yüklenen iki videoda Hatay'da geniş bir alanda etkisini sürdüren ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangının motolof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişi, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandı.

"Soruşturma devam ediyor"

Hatay Valiliği'nden 14.30 sularında gelen açıklamada Cuma günü Belen ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangının henüz söndürülmediği belirtildi. Açıklama şöyle devam etti:



"İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA’ lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."

Bakan Pakdemirli Hatay'a geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da devam eden orman yangınının takibi ve koordinesi için Hatay'a geldi. Bakan Pakdemirli ilk olarak helikopterle alanda incelemelerde bulundu.

İHA'nın haberine göre Hatay'ın Belen ilçesinde ve Arsuz ilçesinde devam eden orman yangınlarının takibi ve koordinesi için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geldiği gibi incelemelerde bulundu.

İlk olarak helikopterle alanı yukarıdan inceleyen Pakdemirli daha sonra da araçla karadan incelemesini sürdürdü.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 11:18