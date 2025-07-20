Rum polisi alarmda

Rum polisinin, Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle bugün Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenecek protesto yürüyüşleri nedeniyle alarma geçtiği bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre; bugün akşam saatlerinde APOEL futbol kulübü taraftarları Yunan Büyükelçiliği’nden Ledra Palace’a doğru yürüyecek, Ledra Palace’da ELAM ve DRASİS-KES öğrenci örgütünün de miting düzenleyecek.

OMONİA 29 Mayıs taraftarlarının (Thira9) Salamina otobüs terminalinde toplanıp Ledra Caddesi’ne doğru (Lokmacı karşısı) yürüyüşe geçeceği kaydedildi.

Rum Polis Genel Müdürlüğü talimatları kaynak gösterilerek, Rum Polisi Çevik Kuvveti ve toplumsal olaylarla mücadele birimlerinin alarmda olacağı, kamu düzeninin korunmasından sorumlu bütün birimlerin katılacağı bir kriz masası kurulacağı bilgisi verildi. Güvenlik tedbirlerinin Güney Lefkoşa kent merkezi ve yürüyüş güzergahlarında geçerli olacağı kaydedildi.

Habere göre, olağanüstü güvenlik önlemleri pazartesi günü itibarıyla Salı akşamı da “Alfamega” stadında gerçekleşecek Baf-Makabi Tel-Aviv karşılaşması için Limasol’a taşınacak ve İsrail’den Güney Kıbrıs’a gidecek takım için olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Maçı izlemek için yaklaşık 500 Makabi Tel Aviv taraftarının Limasol’a gitmesi bekleniyor.

