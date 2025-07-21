Gaziler Samsun'da buluştu

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla gaziler, Samsun'da bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye genelinden şehit aileleri ile gaziler buluştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 51 yıl önce Kıbrıs'ta zulmün sona erdirildiği, Kıbrıs Türk halkının istikrar kazandığı, adaya barışın geldiği kurtuluş gününün 20 Temmuz olduğunu söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şube Başkanı Ahmet Ünverdi de Kıbrıs'a göreve gönderildiğinde 21 yaşlarında olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin ruhları Kıbrıs'ta nöbetlerine, görevlerine devam ediyor. Kocatepe şehitlerimiz de Kıbrıs'ın serin sularında karakol görevlerine devam ediyor." ifadesini kullandı.

Programa Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İlkadım Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı.



