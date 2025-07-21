Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios “Taviz yöntemi denendi ve başarısız oldu. Türkiye’nin isteklerini ulaşılamaz hale getirirsek veya bunların uygulanmasının caydırıcı bir maliyet gerektirmesi sağlarsak, bu yolla istediğimizi kendi yöntemlerimiz ve eylemlerimizle mümkün kılacağız” dedi.
Yeorgios 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 51’inci yıldönümü sebebiyle Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide istediklerini elde etmek için yöntemleri olduğunu belirterek bunları “güçlü savunma kalkanı, Yunanistan ile güçlü ortak cephe, stratejik hedeflerinin örtüştüğü diğer ülkelerle savunma ittifakları kurarak ve uluslararası sahnede kendi çıkarlarına olan değişimleri değerlendirmek için teyakkuzda olmak” olarak sıraladı.
AB üyesi olarak diğer üye ülke halklarının yararlandıklarından Rum halkının da yararlanması için talepte bulunmaları gerektiğini de belirten Yeorgios “Bütün diğer Avrupalıların dolaşım, yerleşim, mülk edinme özgürlüğü varsa kendi ülkemizde bizim neden olmasın?” diye sordu. Yeorgios “Avrupalı ortaklarımız bütün bunların kendileri için geçerli olduğunu bizim için geçerli olmadığını söyleyemez. Haklarımızdan indirim yapılmasını kabul ederek ortaklarımıza ve diğer bütün üçüncü taraflara sorunumuza kayıtsız kalma bahanesi veririz” ifadesini kullandı.
Yeorgios Türkiye’nin “Kıbrıs sorununun çözümünü istemeye mecbur edecek durumlar yaratabileceklerini” öne sürerek “Çözümsüzlük ya da askıda kalmanın uzaması işgal kuvvetine büyük bir bedel oluştursaydı, başka seçeneği kalmayacaktı. Ancak bugünkü eylemsizliğimiz ve kayıtsızlığımız Türkiye’ye ilk aşamada emrivakilerini sağlamlaştırma, sonra da Kıbrıs’ın tamamını ele geçirip Türkleştirmek olan hedefini tamamlama fırsatı veriyor.” iddiasında bulundu.
Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için Rum tarafına taviz vermesi için baskı yapanlara da seslenen Yeorgios “Taviz yöntemi denendi ve başarısız olundu. Bu yolla başarılan tek şey Türkiye’yi hedeflerini başarmaya daha çabuk yaklaştırmaktır.” dedi.
Türkiye çözüme mecbur edilmeli
Rum Başpiskopos Yeorgios, Yunanistan’la birlikte savunma gücünün artırılmasını istedi ve hedefini açıkladı:
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios “Taviz yöntemi denendi ve başarısız oldu. Türkiye’nin isteklerini ulaşılamaz hale getirirsek veya bunların uygulanmasının caydırıcı bir maliyet gerektirmesi sağlarsak, bu yolla istediğimizi kendi yöntemlerimiz ve eylemlerimizle mümkün kılacağız” dedi.
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YORUMLAR
HİLAL - 2 saat Önce
SİZ EVET DEMEYE MECBUR EDİLDİNİZ Mİ? Kİ ŞİMDİ TÜRKİYE'YE ZORLAMA, BASKI TALEP EDİYORSUNUZ.
HİLAL @HİLAL - 2 saat Önce
SAMİMİ OLSAYDINIZ VE GERÇEKTEN ÇÖZÜM İSTESEYDİNİZ "EVET" DERDİNİZ
Doğru Söz - 55 saniye Önce
1- Haspa çikar.
2- Siyasete hevesli isen din adamlığını bırak. Siyaset yap.
3- 1974 sonrası baskı yapıldı. Netice mi alindı.
4- Kimlerle ve neye karşı stratejik ortaklığınız var?
5- Hepsini isteyen üçün birini alır. Bugüne kadar o yüzden anlaşma olmadı. Bu kafa ile hiç da olmaz.
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Yavsaklar