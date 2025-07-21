Türkiye çözüme mecbur edilmeli

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios “Taviz yöntemi denendi ve başarısız oldu. Türkiye’nin isteklerini ulaşılamaz hale getirirsek veya bunların uygulanmasının caydırıcı bir maliyet gerektirmesi sağlarsak, bu yolla istediğimizi kendi yöntemlerimiz ve eylemlerimizle mümkün kılacağız” dedi.

Yeorgios 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 51’inci yıldönümü sebebiyle Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide istediklerini elde etmek için yöntemleri olduğunu belirterek bunları “güçlü savunma kalkanı, Yunanistan ile güçlü ortak cephe, stratejik hedeflerinin örtüştüğü diğer ülkelerle savunma ittifakları kurarak ve uluslararası sahnede kendi çıkarlarına olan değişimleri değerlendirmek için teyakkuzda olmak” olarak sıraladı.

AB üyesi olarak diğer üye ülke halklarının yararlandıklarından Rum halkının da yararlanması için talepte bulunmaları gerektiğini de belirten Yeorgios “Bütün diğer Avrupalıların dolaşım, yerleşim, mülk edinme özgürlüğü varsa kendi ülkemizde bizim neden olmasın?” diye sordu. Yeorgios “Avrupalı ortaklarımız bütün bunların kendileri için geçerli olduğunu bizim için geçerli olmadığını söyleyemez. Haklarımızdan indirim yapılmasını kabul ederek ortaklarımıza ve diğer bütün üçüncü taraflara sorunumuza kayıtsız kalma bahanesi veririz” ifadesini kullandı.

Yeorgios Türkiye’nin “Kıbrıs sorununun çözümünü istemeye mecbur edecek durumlar yaratabileceklerini” öne sürerek “Çözümsüzlük ya da askıda kalmanın uzaması işgal kuvvetine büyük bir bedel oluştursaydı, başka seçeneği kalmayacaktı. Ancak bugünkü eylemsizliğimiz ve kayıtsızlığımız Türkiye’ye ilk aşamada emrivakilerini sağlamlaştırma, sonra da Kıbrıs’ın tamamını ele geçirip Türkleştirmek olan hedefini tamamlama fırsatı veriyor.” iddiasında bulundu.

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için Rum tarafına taviz vermesi için baskı yapanlara da seslenen Yeorgios “Taviz yöntemi denendi ve başarısız olundu. Bu yolla başarılan tek şey Türkiye’yi hedeflerini başarmaya daha çabuk yaklaştırmaktır.” dedi.

