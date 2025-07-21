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KKTC’yi tanıyın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, federasyon arayışlarının sona erdiğini belirterek “Kıbrıs Türklerinin kaybedecek bir 60 yılı daha yok” dedi ve uluslararası topluma çağrı yaptı: 

KKTC’yi tanıyın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) tanıma çağrısında bulundu. Erdoğan, “Diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler bir an önce kurulmalı, doğrudan uçuşların ve ticaretin önü açılmalıdır” dedi.
Rumların, 1960 ortaklık devletinde olduğu gibi federal çözüm modelini de kabullenemediğini dile getiren Erdoğan, Rumların, iki toplumlu, iki kesimli federal model temelinde hazırlanan bütün çözüm önerilerini reddettiğini söyledi. “Kıbrıs Türklerinin kaybedecek bir 60 yılı daha yok” vurgusu yapan Erdoğan, “Biz artık tüketilmiş federasyon modeline dayanan Birleşmiş Milletler parametreleriyle vakit kaybedemeyiz. Kıbrıs Türk tarafının desteğini açıkça çektiği, birçok kez denenmiş ve başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarcı olmanın kimseye bir faydası bulunmuyor” diye konuştu.
“Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunun tüm gücümüzle arkasındayız” diyen Erdoğan, “Uluslararası toplum KKTC’yi tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkileri bir an önce kurmalıdır. Doğrudan uçuşların ve ticaretin önü açılmalıdır” sözleriyle seslendi.
Erdoğan, harekâtın garantörlük yükümlülükleri çerçevesinde atılmış meşru ve zorunlu bir adım olduğunu vurguladı. “1571’den bu yana adanın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkı, öz yurdunda sığıntı gibi yaşamak zorunda bırakıldı” diyen Erdoğan, yaşanan acıların kolay tarif edilemeyeceğini söyledi.
Geçmişin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Kıbrıs’ın bütün çiçekleri Makarios’un adaya bulaştırdığı kanın kokusunu silemedi” ifadesiyle yaşanan travmanın boyutuna dikkat çekti. Kanlı Noel, Kumsal Katliamı ve Erenköy Direnişi gibi olayları anımsatarak, bunların unutulamayacağını belirtti.

KKTC, adanın eşit sahibidir 
Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin tanınması çağrısını yineleyen Erdoğan, “KKTC’nin uluslararası görünürlüğü artıyor. Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda yer alan KKTC, adanın eşit sahibidir” dedi.
Azerbaycan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Erdoğan, KKTC bayrağının artık uluslararası platformlarda dalgalandığını söyledi.
Konuşmasında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a da atıfta bulunan Erdoğan, “Kıbrıs Türkü öz vatanında özgürce yaşamaya ebediyen devam edecek. Kimse buna cüret dahi edemez” dedi.
 

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 7 saat Önce

Azerbaycan KKTCyi tanıyaCAK ‘ direk uçuşlar başlataCAK ‘ KKTCye turist ve yatırımcı yağaCAK
yürüyün de korkmayın !
yaşasın AB ve Rum Toprağı üzerindeki For Ever TRNC !

Mert Andac
Mert Andac - 8 saat Önce

Sen tanı ilk. T.C Takımlar gelip gűneyde maç yapar .

Doğru Söz
Doğru Söz - 7 saat Önce

Dünya lideri cağrı yaptı! Muhakkak icabet ederker! ...
Yahu yıllardır evlenme teklifi ediyordun, sikleyen yok. Evlenme teklifinden kurtulsun diye Türkü cumhuriyetler rumla evlendi. Sen halâ durnadan usanmadan devam ediyorsun. Alçaldığını gormüyor musun? Yoksa CEHALET e bu çağrılar da mı iyi pazarlanıyor? Bundan da mı oy çıkarıyorsun?

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 7 saat Önce

Kimsenin Tanımadığı ve Tanımayacağı AB Toprağı KKTCyi şayet Türkiye tanır ise Neden Fenerbahçe Kıbrıs Cumhuriyetine değil de KKTCye gelip bir maç bile yapamıyor acaba !

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 7 saat Önce

Bugüne Kadar Kimsenin Tanımak istemediği KKTCyi gelin Tanıyın diyor ! Zorla Güzellik Mi Olur Yani !

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 6 saat Önce

BU Filmi Geçen Yıl Yine Görmüştük !

Ercan topak
Ercan topak - 3 saat Önce

Vielä gözumuz Ankarada diger gözumuz Silivride.KKTC oldu suaku kemane.Kacaklar orkesteri doldurdu heryeri

Doğru Söz
Doğru Söz - 8 dakika Önce

Aman kimse bizi TC nin tanıdığı gibi tanımasın! Türki Cumhuriyetler, Arab veya islâm ülkeleri bize hiç bulaşmasın. Ne olur, Allah'ım!

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