KKTC’yi tanıyın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) tanıma çağrısında bulundu. Erdoğan, “Diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler bir an önce kurulmalı, doğrudan uçuşların ve ticaretin önü açılmalıdır” dedi.

Rumların, 1960 ortaklık devletinde olduğu gibi federal çözüm modelini de kabullenemediğini dile getiren Erdoğan, Rumların, iki toplumlu, iki kesimli federal model temelinde hazırlanan bütün çözüm önerilerini reddettiğini söyledi. “Kıbrıs Türklerinin kaybedecek bir 60 yılı daha yok” vurgusu yapan Erdoğan, “Biz artık tüketilmiş federasyon modeline dayanan Birleşmiş Milletler parametreleriyle vakit kaybedemeyiz. Kıbrıs Türk tarafının desteğini açıkça çektiği, birçok kez denenmiş ve başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarcı olmanın kimseye bir faydası bulunmuyor” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunun tüm gücümüzle arkasındayız” diyen Erdoğan, “Uluslararası toplum KKTC’yi tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkileri bir an önce kurmalıdır. Doğrudan uçuşların ve ticaretin önü açılmalıdır” sözleriyle seslendi.

Erdoğan, harekâtın garantörlük yükümlülükleri çerçevesinde atılmış meşru ve zorunlu bir adım olduğunu vurguladı. “1571’den bu yana adanın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkı, öz yurdunda sığıntı gibi yaşamak zorunda bırakıldı” diyen Erdoğan, yaşanan acıların kolay tarif edilemeyeceğini söyledi.

Geçmişin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Kıbrıs’ın bütün çiçekleri Makarios’un adaya bulaştırdığı kanın kokusunu silemedi” ifadesiyle yaşanan travmanın boyutuna dikkat çekti. Kanlı Noel, Kumsal Katliamı ve Erenköy Direnişi gibi olayları anımsatarak, bunların unutulamayacağını belirtti.

KKTC, adanın eşit sahibidir

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin tanınması çağrısını yineleyen Erdoğan, “KKTC’nin uluslararası görünürlüğü artıyor. Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda yer alan KKTC, adanın eşit sahibidir” dedi.

Azerbaycan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Erdoğan, KKTC bayrağının artık uluslararası platformlarda dalgalandığını söyledi.

Konuşmasında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a da atıfta bulunan Erdoğan, “Kıbrıs Türkü öz vatanında özgürce yaşamaya ebediyen devam edecek. Kimse buna cüret dahi edemez” dedi.

