Ortak coşku

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

İstanbul’daki tören Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlendi.

Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Erek Çağatay, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 1. Ordu Komutanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Kıbrıs gazileri ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Çağatay ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin anıta çelenk sunmasının ardından şehit ve gaziler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sergi açıldı

İzmir'deki tören ise Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Konak Gazi Ortaokulu öğrencisi Mete Cingöz, "Benim İki Bayrağım Var" adlı şiiri okudu.

Günün önemine ilişkin konuşan KKTC'nin İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yılını kutlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında, KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu ve İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü işbirliğiyle Kıbrıs Barış Harekatı'na dair arşiv fotoğrafları, belgeler ve görsel materyallerin yer aldığı "Kıbrıs: Zaferle Parlayan Hürriyet" adlı sergi açıldı.

Program, Balçova Halk Eğitim Merkezi Ritim Ekibi'nin verdiği konserle sona erdi.

Törene, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebabcıoğlu, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Mersin'de de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Törende, KKTC'nin Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kimler mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.