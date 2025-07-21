‘Gurur duyduk’

Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz ziyaretiyle gurur duyduklarını belirterek, “Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye ile dayanışma içinde yürümeye devam edecek” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaretten büyük bir memnuniyet ve onur duyduğunu belirtti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi bugün de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

