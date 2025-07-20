Suç ortakları aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nın tersane kısmında, park halindeki bir aracın bagajından bir adet kompresör çalındı. Olay 5 Temmuz tarihinde meydana gelirken, polis yürüttüğü soruşturma kapsamında güvenlik kameralarından zanlılardan İbrahim Özdemir’i tespit etti. Özdemir’in yanındaki iki kişiyle birlikte hırsızlık suçunu işlediği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İnanç Dünki, 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 09.55’te, Gazimağusa Limanı’nın tersane kısmında, İ.Y.B. isimli şahsa ait aracın, bagaj kısmından, bir adet kompresör sirkat edildiğini söyledi.

Polis memuru, limanın güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini; mahkeme huzurundaki zanlının olay yerinde olduğunun ve konu kompresörü, henüz aranmakta olan 2 kişiyle sirkat ederek başka bir araca yüklediğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 18 Temmuz’da gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını ve aranan 2 zanlının olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.