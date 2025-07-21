Dünya rekoru

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 51. yılı vesilesiyle yaptığı değerlendirmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde yaşanan hükümet değişimlerine dikkat çekti. Arıklı, 1974’ten bu yana tam 52 hükümetin kurulduğunu vurgulayarak, bunun ciddi bir istikrarsızlık göstergesi olduğunu söyledi. Arıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Barış Harekâtı’nın ardından kurulan otonom yapıyla başlayan devletleşme sürecimizde, 1975’te imzalanan Nüfus Mübadele Anlaşması’ndan bu yana önce otonom, sonra federe ve 1983’te bağımsız cumhuriyet ilan ettik. Ancak dönüp geriye baktığımızda, geçen 51 yılda bu ülkeyi tam 52 hükümetle yönetmeye çalıştığımızı görüyoruz. Bu, kendi başına zaten bir siyasi istikrarsızlık tablosudur.” Arıklı, KKTC’nin en uzun süre görevde kalan hükümetinin şu anda görevde olan Ünal Üstel başbakanlığındaki hükümet olduğunu ifade ederek, “Bugüne dek en uzun süre görevde kalan hükümet bile 38 ayla bizim hükümetimiz oldu. Bu, aslında ne kadar kırılgan ve değişken bir yapıya sahip olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Sık sık değişen hükümetlerin, uzun vadeli projelerin önünü tıkadığını belirten Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ulaştırma gibi uzun soluklu, planlama gerektiren alanlarda bu kadar sık değişen hükümetler ve bakanlar, projelerin istikrarlı yürütülmesini zorlaştırıyor. Her gelenin yeni bir yöntem, yeni bir öncelik belirlemesi, kaynak israfına ve zaman kaybına neden oluyor.” Arıklı, gelinen noktada siyasetin bir özeleştiri sürecine girmesi gerektiğini vurguladı: “Biz siyasetçiler olarak bunu halkımıza açıklamakla yükümlüyüz. Her seçim döneminde aynı şeyleri vaat edip ardından kısa ömürlü hükümetlerle görev yapmamız halkın güvenini zedeliyor. Artık kalıcı çözümler, güçlü yapılar, istikrar üreten sistemler kurmak zorundayız.”

Arıklı, “Bu halk çok daha iyisini hak ediyor. 52’nci hükümet olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız” dedi.

“38 aydan beri iktidarda kalarak en uzun süreli hükümet olduk” diyen Arıklı, 51 yılda kurulan 52 hükümetin listesini yayınladı.

Başbakanlık Arşivlerindeki KKTC Hükümetleri Listesi (1974 - Günümüz)

• Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu (26.08.1974 - 08.10.1974)

• Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Bakanlar Kurulu (08.10.1974 - 13.02.1975)

• Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulu (13.02.1975 - 05.07.1976)

• Konuk Hükümeti (05.07.1976 - 07.07.1977)

• Konuk Hükümeti Değişikliği (07.07.1977 - 21.04.1978)

• Örek Hükümeti (21.04.1978 - 12.12.1978)

• Çağatay Hükümeti (12.12.1978 - 04.08.1981)

• Çağatay Hükümeti (04.08.1981 - 15.03.1982)

• Çağatay Hükümeti (15.03.1982 - 13.12.1983)

• II. Konuk Hükümeti (13.12.1983 - 19.07.1985)

• Eroğlu Hükümeti (19.07.1985 - 02.09.1986)

• Eroğlu Hükümeti (02.09.1986 - 23.05.1988)

• Eroğlu Hükümeti (23.05.1988 - 11.05.1989)

• Eroğlu Hükümeti Değişiklik (11.05.1989 - 20.06.1990)

• Eroğlu Hükümeti (20.06.1990 - 24.03.1992)

• Eroğlu Hükümeti Değişikliği (24.03.1992 - 01.01.1994)

• Atun Hükümeti (01.01.1994 - 08.01.1995)

• Atun Hükümeti Değişikliği (18.01.1995 - 22.05.1995)

• Atun Hükümeti (22.05.1995 - 11.12.1995)

• Atun Hükümeti (11.12.1995 - 16.08.1996)

• Eroğlu Hükümeti (16.08.1996 - 16.09.1998)

• Eroğlu Hükümeti Değişikliği (16.09.1998 - 30.12.1998)

• Eroğlu Hükümeti (30.12.1998 - 08.06.2001)

• Eroğlu Hükümeti (08.06.2001 - 13.01.2004)

• Talat Hükümeti (13.01.2004 - 09.08.2004)

• Talat Hükümeti (09.08.2004 - 08.03.2005)

• Talat Hükümeti (08.03.2005 - 26.04.2005)

• Soyer Hükümeti (26.04.2005 - 25.09.2006)

• Soyer Hükümeti (25.09.2006 - 04.06.2007)

• Soyer Hükümeti Değişiklik (04.06.2007 - 11.03.2008)

• II. Soyer Hükümeti Değişiklik (11.03.2008 - 04.05.2009)

• Eroğlu Hükümeti (04.05.2009 - 17.05.2010)

• Küçük Hükümeti (17.05.2010 - 06.04.2011)

• Küçük Hükümeti Değişiklik (06.04.2011 - 07.09.2012)

• Küçük Hükümeti Değişiklik (07.09.2012 - 18.09.2012)

• Küçük Hükümeti Değişiklik (18.09.2012 - 13.06.2013)

• Siber Hükümeti (13.06.2013 - 31.08.2013)

• Yorgancıoğlu Hükümeti (31.08.2013 - 10.10.2014)

• Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (10.10.2014 - 12.05.2015)

• Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (12.05.2015 - 22.05.2015)

• Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (22.05.2015 - 29.05.2015)

• Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (29.05.2015 - 16.07.2015)

• Kalyoncu Hükümeti (16.07.2015 - 16.04.2016)

• Özgürgün Hükümeti (16.04.2016 - 02.02.2018)

• Erhürman Hükümeti (02.02.2018 - 22.05.2019)

• Tatar Hükümeti (22.05.2019 - 22.10.2020)

• Saner Hükümeti (09.12.2020 - 20.02.2021)

• Saner Hükümeti Değişiklik (20.02.2021 - 25.06.2021)

• Saner Hükümeti Değişiklik (25.06.2021 - 16.07.2021)

• Saner Hükümeti Değişiklik (16.07.2021 - 06.10.2021)

• Sucuoğlu Hükümeti (05.11.2021 - 21.02.2022)

• Sucuoğlu Hükümeti Değişiklik (21.02.2022 - 25.04.2022)

• Ünal Üstel Hükümeti (12.05.2022 - …)

