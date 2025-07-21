Emlak casusları

Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı oldukları belirlenen 5 kişi, İskele’ye bağlı Kalecik’teki lüks bir site içerisinde izinsiz inceleme yaparken yakalandı.

Arazi ölçümü ve tespiti yapan zanlıların Gazimağusa’da bulunan Akyar Kara Giriş Kapısı’nda gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptıkları ortaya çıktı.

Tutuklanan Andreas Kyprianou (E-68), Annie Kyprianou (K-68), Niki Gregoriou (K-63), Antonis Louca (E-68) ve Gregory Gregoriou (E-66), dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların aracında yapılan aramada, üzerine işaret ve yazılar bulunan birçok harita ve tapunun yanı sıra, KKTC'de faaliyet gösteren inşaat şirketleri ile bu şirketlerin direktörlerinin isim listelerinin yer aldığı evraklar ele geçirildi.

Zanlılardan Annie Kyprianu'nun, Girne'de faaliyet gösteren Royal Estate isimli şirketten, KKTC'deki taşınmaz mallarla ilgili araştırma temin ettiği de tespit edildi.

Mahkeme kararıyla tutuklanan 5 zanlının Güney Kıbrıs’ın KKTC'de mülk alanlara yönelik yürüttüğü tutuklama ve yargılama süreçleri için tespit yaparak belge toplamaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Mavi dosyada neler var?

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Yokuşoğlu; 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.15 raddelerinde İskele’de Boğaz Tatil Sitesi içerisine KXW 014 plakalı araç ile giren zanlıların mülke tecavüz suçunu işledikten sonra, araç içerisinden almış oldukları mavi klasör dosyayı açarak site içerisinde dolaşarak incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Polis; zanlıların site sakinlerinin şikayeti üzerine suçüstü tespit edildiklerini açıkladı. Polis memuru; zanlıların tasarruflarında bulunan cep telefonları ve mavi dosyanın emare olarak alındığını açıkladı.

Araçta belgeler bulundu

Polis; zanlıların aracında yapılan arama ise üzerine işaret ve yazılar olan birçok harita ve tapunun yanı sıra, KKTC’de faaliyet gösteren inşaat şirketlerinin ve direktörlerinin isim listesinin olduğu evrakların ele geçirilerek emare alındığını açıkladı.

Zanlılardan Annie Kyprianu’nun, Girne’de faaliyet gösteren Royal Estate isimli şirketten KKTC’de bulunan mallarla ilgili bir araştırma temin ettiğinin de tespit edildiğini anlatan polis, zanlıların cep telefonlarının da incelenmek üzere emare alındığını aktardı.

Ülkeye kaçak giriş yaptılar

Polis memuru; yapılan soruşturmada, zanlıların aynı gün saat 16.15 raddelerinde Gregory Gregorıou’nun kullanımındaki KXW 014 plakalı araçla Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptıklarını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını ve meselenin ciddi olduğunu vurgulayan polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Rum Yönetimi emlakçıların peşinde

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, geçen yıldan bu yana KKTC'deki mülk alanlara yönelik tutuklama ve yargılama süreci yürütüyor. Güney Kıbrıs’ın KKTC’deki yatırımcılar ve inşaat faaliyetleriyle ilgili bilgiler toplayarak, tutuklamalar yaptığı bilinirken, Andreas Kyprianu, Annie Kyprianu, Niki Gregoriou, Antonis Louca ve Gregory Gregoriou’nun aracında bulunan işaretli haritalar, tapular ve KKTC’de faaliyet gösteren inşaat şirketleri ile direktörlerinin isimlerinin yer aldığı belgeler casus olabileceklerini gündeme getirdi.