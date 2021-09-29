Rum polisi başarısız

Lefkoşa’nın Rum kesiminde, Kıbrıslı Türklerin de gezi yaptığı ‘Ledra Caddesi’ (Uzun Yol), yabancıların kavga alanına dönüştü.

Alithia gazetesinin haberine göre önceki akşam kavgaya tutuşan yabancı uyruklu şahıslar, sadece adam yaralamakla kalmayıp, yol üzerindeki kafelerin masa ve sandalyelerini de kırıp, döktüler.

Gazete, konuya ilişkin haberinde, polisin olay yerine gelmesiyle kavgaya karışanların kaçtığını yazdı.

Polisin gelmesinden sonra kaçan kişilerin daha sonra olay yerine yeniden gelerek, kavga etmeye devam ettiğini yazan gazete, olaya ikinci kez müdahale edildiğini ancak şahısların yeniden kaçmayı başardığını belirtti.

ELAM video dağıttı

Olayla ilgili videoyu basına dağıtan ırkçı ELAM tarafından yapılan açıklamada ise “katı bir mülteci politikasına gereksinim var” denildi.

Habere göre, Rum Adalet Bakanı Stefi Draku ise bölgeyi ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, bölgenin polis gücüyle desteklenmesi için gerekli her şeyi yapacaklarını söyledi.

Maç sonrası olay

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Limasol’daki AEL-Apollona futbol takımları arasında pazar günü oynanan karşılaşmanın ardından ciddi olayların yaşandığını yazdı.

Maskeli 20 kişinin ellerindeki sopalarla, kulüp binasına saldırarak, AEL tişörtü giyen 2 kişiyi yaraladığını yazan gazete, yaralılardan birinin durumunun ciddi olması nedeniyle Lefkoşa Genel Hastanesi’nde tedavi altına alındığını belirtti.

Habere göre, polis, olay yerinden kaçan 20 yaşındaki bir genci de tutukladı.

Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan gence 8 gün tutukluluk emri verildi.