“Rum’dan aldım”

Suna ERDEN

Gönyeli’de kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan, evinde yapılan aramada iki silah, 57 mermi ve tabanca aksamları bulunan Adem Tekar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde silahları Rum bir şahıstan aldığını öne sürdüğü açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Adem Tekar’ın, 24 Eylül 2021 tarihinde Gönyeli’de temizlikçiye 500 TL verdiği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşı G.N.C.’ye tokat atarak, darp ettiğini söyledi.

G.N.C.’nin şikayeti üzerine zanlının tutuklandığını belirten polis, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, soruşturma kapsamında G.N.C.’den ifade aldıklarını, geçtiğimiz temmuz ayında zanlıyla tartıştıklarını, polisi aramak istediğini ancak Adem Tekar’ın silahı kendisine doğrultup “Hadi arada göreyim” diyerek tehdit ve darp ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının evinde arama yapıldığını, tavan arasında 2 adet tabanca,57 adet mermi, 24 adet boş mermi kovanı,2 adet boş şarjör, silah kılıfı bulduklarını açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde ifade verdiğini; silahları KKTC’ye geçiş yapan bir Rum şahıstan aldığını beyan ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve tabancayla ilgili araştırma yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.