İmar planı isyanı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak eylem başlattı. Sarıçizmeli, Birleşik Kurul resmi olarak toplantıya çağrılana kadar eylemi sürdüreceğini vurguladı.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı sürecinin devam etmesi için Birleşik Kurul’un Şehir Planlama Dairesi tarafından toplantıya çağrılması gerektiğini kaydederek, “Planı sürüncemede bırakmaya hakları yoktur” dedi.

Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kuran Sarıçizmeli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

2018 yılında başlayan Mehmetçik Bölgesi İmar Planı sürecinde Belediye’nin yapabileceği herşeyi yaptığını ve planı tamamladığını belirten Sarıçizmeli, Bölge Kaymakamı, Şehir Planlama Dairesi Müdürü ve Belediye Meclisi’nin yetkilendirmesiyle Belediye Başkanından oluşan Birleşik Kurul’un toplantıya çağrılması gerektiğini yineledi.

Ardından işlemesi gereken süreçle ilgili de bilgi veren Sarıçizmeli, “Birleşik Kurul’a planın son şekli sunulur ve onayı alınır. Ardından, onaylanmış planın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için Başbakana yazılı bildirim yapılır” dedi.

İmar Yasası’nın da Birleşik Kurul’un çağrılmasını emrettiğine işaret eden Sarıçizmeli, “Yasaların uygulanmamasını norm olarak kabul ettik artık…” sözleriyle Kurulun çağrılmamasına sitem etti.

Mehmetçik’te daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam istediklerini vurgulayan Sarıçizmeli, “Kendi geleceğimizi kendimiz planlamak istiyoruz” dedi.

Sarıçizmeli, Birleşik Kurul resmi olarak toplantıya çağrılana kadar Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesinde başlattığı çadır eylemini sürdüreceğini de vurguladı.