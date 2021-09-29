Elbirliğiyle söndürüldü

Alevkayası’nın güney kısmındaki seyrek orman ve makilik alanda dün öğle sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde çıkan yangın, yaklaşık 100 dönümlük alana yayıldı.

Yangına itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

Çevre emniyetinin sağlandığı yangın bölgesinde, ekipler tedbir amaçlı 5 saat bekletildi. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.