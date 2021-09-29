Vukuatları bitmiyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, şirkete ait satmış olduğu ürünlerin parası olan 19 bin TL’nin, 13 bin TL’sini, harcayan ardından polisi arayarak “soyuldum” diyen Doğan Aktağ’ın başka vukuatları da ortaya çıktı. Zanlının iş yerine ait 4 bin 675 TL tutarındaki sigaraları bir markete satmış gibi gösterdiği tespit edildi. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, polis ek süre istedi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru, zanlı Doğan Aktağ’ın 20 Eylül 2021 tarihinde Adli Şubeyi arayarak iş yeri adına tahsil ettiği 19 bin 402 TL bulunan kutuyu aracın koltuğu üzerinde bıraktığını söylediğini, sabah işe gideceği sırada aracın camının kırık, paranın da olmadığını gördüğü yönünde beyanda bulunduğunu açıkladı.

Aynı gün olay yerinin ziyaret edildiğini söyleyen polis, yapılan incelemede aracın camının kırılmış olduğunun görüldüğünü söyledi.

Başlatılan soruşturmada 17-18 Eylül tarihleri arasında Doğan Aktağ’ın işten çıktıtan sonra eve gittiğini ve sabaha kadar dışarı çıkmadığını beyan etmesine rağmen eve gitmediğinin tespit edildiğini söyleyen polis, Gazimağusa’daki bir casinoya Kağan Dağ ismi ile giriş yapıp 13 bin 400 TL harcadığının tespit edildiğini açıkladı.

Yönetici durumu fark etti

Polis, alınması gereken ifadelerin ve emarelerin temin edilip, zanlının soruşturmaya etki edemeyeceği aşamaya gelindiği sırada 25 Eylül 2021 tarihinde şirket yöneticisinin tekrar Adli Şube’ye gelerek bir şikâyette daha bulunduğunu belirtti.

Polis, Adli Şube’ye gelen şirket yöneticisinin geriye dönük yapmış olduğu araştırmada 9 Eylül 2021 tarihli bir fatura tespit ettiklerini aktardı.

Polis memuru, iş yeri yöneticilerinin bu faturada Sayılı Market’e bir miktar ürün verildiğini gördüklerini ancak Sayılı Market’tin böyle bir ürün almadığını söylediğini belirtti.

Yapılan araştırmada zanlının 8 Eylül 2021 tarihinde Sayılı Markete 4 bin 675 TL tutarında 25 karton sigara satılmış gibi gösterilerek fatura kestiğinin ve imzaladığının tespit edildiğini belirten polis, araştırmaların devam edeceğini belirterek, ek süre istedi.

Mahkeme, zanlı Doğan Aktağ’ın soruşturma amaçlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.