4 ayda 16 kilo

Suna ERDEN

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Girdap operasyonunda ele geçirilen bir kilo 270 gram satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu, 5 tabanca ve canlı mermilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda tutuklanan Arda Barış Alan ve Serhat Şah dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, analize, ve balistik incelemeye gönderilen silah ve uyuşturucularla ilgili raporların çıkmadığı belirtildi. Soruşturma amaçlı 13 gündür tutuklu olan zanlıların 2021 yılı Haziran-Eylül ayları arasında Güney Kıbrıs’tan birer kilo olmak üzere toplam 16 kilo uyuşturucu ithal ettiklerinin tespit edildiği açıklandı.

Soruşturma sürüyor

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Ahmet Bayram, 16 Eylül 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında başlayan geceden sabaha kadar süren operasyon sonucu Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde Arda Barış Alan’ın yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 300 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis çavuşu Bayram, zanlının ikametgâhında yapılan aramada da satışa hazır hale getirilmiş 250 gram hintkeneviri ve 720 gram ağırlığında metamfetamin, hassas terazi,4 adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör ile 9 mm çapında 8 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Her hafta bir kilo

Bayram, Arda Barış Alan’ın ardından suçla bağlantısı olan Serhat Şah’ın da tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıyı Gönyeli’deki adresinde gözaltına almaya gittiklerinde kaçmaya çalıştığını, bu esnada bir şahsın aracına çarptığını, ayrıca cep telefonunu yere atarak kırdığını ifade etti.

Zanlıların soruşturma amaçlı 13 gündür tutuklu olduğunu belirten polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Güney Kıbrıs’tan 2021 yılı Haziran-Eylül ayları toplam birer kilo şeklinde toplam 16 kilo uyuşturucu ithal edildiğini belirlediklerini açıkladı.

Suçla bağlantılı bir kişinin arandığını, uyuşturucularla ilgili analiz, silahlarla ilgili balistik incelemenin sonuçlarının beklendiğini ifade eden polis, zanlıların cep telefonu görüşmelerinin de inceleneceğini belirterek, 6 gün ek süre istedi.