Yaralanan olmadı

Girne’ye bağlı Başpınar’da bir inşaatta malzeme götürmek için yokuşu çıkan beton mikseri devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, polis soruşturma başlattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 16.00 raddelerinde Başpınar’da, yapımı devam eden bir inşaata beton dökmek için gelen Yusuf Hamrayev ’in kullanımındaki HG 367 plakalı beton mikseri, yokuş aşağıya geri geri gittiği esnada devrildi. Toprak zemine sağ yan kısmı üzerine devrilen mikserin sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, mikserin frenlerdeki bir sorundan dolayı devrilmiş olabileceği belirtildi.